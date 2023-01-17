Samanyolu Haber /Gündem / Akar: Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor /17 Ocak 2023 16:05

Akar: Rusya ile diyaloğun sürdürülmesi gerekiyor

İngiltere’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Financial Times'a verdiği röportajda Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş hakkında açıklama yaptı.

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Akar, Rusya ile diyalog devam ettirilmezse Ukrayna'daki müzkerelerin durma noktasına geleceğini söyledi.

Türkiye’nin Rusya’yla ilişkilerine değinen Akar, “Birisinin Rusya ile konuşması gerekiyor. Bu diyalog olmasaydı kilitlenme olurdu” yorumunda bulundu.

Akar, Batı’nın Erdoğan’a teşekkür etmesini beklediklerini söyleyerek, Erdoğan’ın hem Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy hem de Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmelerine devam ettiğini belirtti.

Financial Times'a verdiği röportajda Tahıl koridorunda Türkiye’nin rolüne de değinen Akar, bu müzakerelerin nihai bir barış anlaşması için model teşkil edebileceğini söyleyerek, Ukrayna’daki çatışmaların durması için “insani ateşkes” çağrısında bulundu.

İngiltere’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü. İkilinin başta Ukrayna olmak üzere, bölgesel savunma ve güvenlik ile savunma sanayisinde işbirliği konularını görüştüğü tahmin ediliyor.
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