Samanyolu Haber /Gündem / Akar Rusya'yı yalanladı: Yer bildirimi önceden yapıldı, ambulanslar bile vuruldu /28 Şubat 2020 12:44

Akar Rusya'yı yalanladı: Yer bildirimi önceden yapıldı, ambulanslar bile vuruldu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar 'uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı' dedi. Akar, Rusya'yı da yalanlayarak 'askerlerimizin konumu bildiriliyor' ifadesinde bulundu

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar “Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya'nın sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiştir. İlk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen saldırı devam etmiş, bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Suriye'nin İdlib bölgesinde 33 Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askerinin öldürülmesinin ardından Suriye ordusuna verilen karşılıkla ilgili olarak açıklama yaptı. Akar , "Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla 200’ü aşkın rejim hedefi ağır ateş altına alındı. Atışlar sonucu 5 helikopter, 23 tank, 23 top ve obüs, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 309 rejim askeri etkisiz hale getirildi" dedi.

Akar, şunları söyledi:     

"Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu'nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında  hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim. Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200'den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir."       

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