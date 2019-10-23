Samanyolu Haber /Gündem / Akar'dan ABD'ye 'Patriot' sinyali /23 Ekim 2019 20:11

Akar'dan ABD'ye 'Patriot' sinyali

Rusya ile askeri, siyasi ve diplomatik ilişikleri geliştiren, Moskova'dan S-400 hava savunma sistemi alan ve bu nedenle de ABD ile gerilimli bir dönem yaşayan Türkiye, ABD'den Patriot hava savunma sistemi alma niyetinden vazgeçmemiş gibi görünüyor.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alabileceğini söyledi. Akar ayrıca, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge önerisini de perşembe günü dinleyeceklerini belirtti.

Dış politik gündeme dair açıklamalarda bulunan Akar, iki ülkenin F-35 savaş uçağı alımı konusunda yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelebileceğini kaydetti.

Akar, ABD yaptırımlarının geçici olduğunu ve aşılacağını savundu. Almanya'nın güvenli bölge önerisini dinleyeceklerini kaydeden Akar, Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatla ilgili de, "Harekat alanı dışında operasyona ihtiyacımız yok" diye konuştu.

Akar, "Türkiye NATO'nun merkezinde, hiçbir yere gitmiyor. F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. Türkiye ABD'den patriot hava savunma sistemi satın alabilir. Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz. Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar" diye ekledi.
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