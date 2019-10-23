Akar'dan ABD'ye 'Patriot' sinyali

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin ABD'den Patriot hava savunma sistemi satın alabileceğini söyledi. Akar ayrıca, Almanya'nın teklif ettiği güvenli bölge önerisini de perşembe günü dinleyeceklerini belirtti.







Dış politik gündeme dair açıklamalarda bulunan Akar, iki ülkenin F-35 savaş uçağı alımı konusunda yaşanan anlaşmazlığın üstesinden gelebileceğini kaydetti.





Akar, ABD yaptırımlarının geçici olduğunu ve aşılacağını savundu. Almanya'nın güvenli bölge önerisini dinleyeceklerini kaydeden Akar, Kuzey Suriye'ye yönelik askeri harekatla ilgili de, "Harekat alanı dışında operasyona ihtiyacımız yok" diye konuştu.





Akar, "Türkiye NATO'nun merkezinde, hiçbir yere gitmiyor. F-35 konusunda ABD ile anlaşmazlıkların üstesinden geleceğiz. Türkiye ABD'den patriot hava savunma sistemi satın alabilir. Elimize geçen 200 DEAŞ'lı var, uygun şekilde kontrol ediyoruz. Suriye ile sıcak temas olmamalı, Rusya elinden geleni yapar" diye ekledi.