Samanyolu Haber /Gündem / Akar'dan bir geri adım daha: Her zaman kullanmayız /10 Şubat 2021 12:27

Akar'dan bir geri adım daha: Her zaman kullanmayız

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasında gerginliğe yol açan Rus hava savunma sistemi S-400'ler hakkında Yunanistan ve eski Varşova Paktı ülkelerini örnek vererek "Sürekli kullanacağız diye bir şey yok." dedi.

SHABER3.COM

Milli Savunma Bakanı, yeni yayınlanan bir röportajda, S-400 füze savunma sistemlerine Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan S-300 füzeleri modeli uygulanabileceğini söyledi.

Akar, eski Varşova paktı ülkelerinin sonradan NATO üyesi olmasına rağmen Sovyet döneminden kalma silah sistemlerine sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu silahlar NATO içinde sistemde tutuluyor. Biz de Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik.” ifadesini kullandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rusya'dan satın aldığı S-300 füzeleri, Türkiye'nin itirazları üzerine 1999 yılında Atina yönetimi tarafından Girit Adası'nda sevk edilmiş ve yalnızca 2013 yılında bir tatbikat sırasında kullanılmıştı.

Milli Savunma Bakanı, Girit modeli benzetmesi üzerine S-400 hava savunma sistemleri hakkında," Sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Tehdit durumuna göre kullanımına karar veririz." ifadesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, başta Türkiye olmak üzere müttefik ülkelerin Rusya'dan silah almamaları durumunda yeni yaptırımlara neden olacağı uyarısında bulunulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akar'dan bir geri adım daha: Her zaman kullanmayız Sonraki Haber >>

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

'Terörist ilan edilmekten artık çok yoruldum'

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Selçuk Tepeli'den Mahir Ünal'a gündem olan tepki

Bu köprüden geçmek cesaret ister

Bu köprüden geçmek cesaret ister

İlginç tekne kazası

İlginç tekne kazası

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

TRT’den vatandaşa tüyo: Çöpten nasıl yemek yenilir!

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Deniz aslanları Avustralya'da bir gemiye otostop çekmiş

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Lastiği patlayan şoför neye uğradığını şaşırdı

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Buzlu göle atlamak pahalıya mal oldu

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!

Bülent Arınç'tan AKP'ye veryansın!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:45:41