Akar'dan bir geri adım daha: Her zaman kullanmayız

Milli Savunma Bakanı, yeni yayınlanan bir röportajda, S-400 füze savunma sistemlerine Yunanistan'ın Girit Adası'nda bulunan S-300 füzeleri modeli uygulanabileceğini söyledi.







Akar, eski Varşova paktı ülkelerinin sonradan NATO üyesi olmasına rağmen Sovyet döneminden kalma silah sistemlerine sahip olduğunu hatırlatarak, "Bu silahlar NATO içinde sistemde tutuluyor. Biz de Girit’teki S-300’lerde nasıl bir model kullanılıyorsa, bunu müzakereye açığız dedik.” ifadesini kullandı.





Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rusya'dan satın aldığı S-300 füzeleri, Türkiye'nin itirazları üzerine 1999 yılında Atina yönetimi tarafından Girit Adası'nda sevk edilmiş ve yalnızca 2013 yılında bir tatbikat sırasında kullanılmıştı.





Milli Savunma Bakanı, Girit modeli benzetmesi üzerine S-400 hava savunma sistemleri hakkında," Sürekli kullanacağız diye bir şey yok. Tehdit durumuna göre kullanımına karar veririz." ifadesini kullandı.





ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamada, başta Türkiye olmak üzere müttefik ülkelerin Rusya'dan silah almamaları durumunda yeni yaptırımlara neden olacağı uyarısında bulunulmuştu.