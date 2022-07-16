Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıt araştırması: Vatandaşın arabası olsa da binmiyor /16 Temmuz 2022 12:30

Akaryakıt araştırması: Vatandaşın arabası olsa da binmiyor

Akaryakıta gelen zamlar vatandaşın araç kullanımını frenledi. 10 araç sahibinden 9’u ayağını gazdan çekti.

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Akaryakıt fiyatlarının bir yıl içinde yüzde 120’nin üzerinde artması, araç kullanımında büyük düşüşlere yol açtı. Ipsos’un araştırmasında araçla işe, alışverişe ve gezmeye gitme davranışları mercek altına alındı. Araştırma, her 10 araç sahibinden 9’unun kontak çevirmeye korktuğunu ve araçlarını önceki dönemlere göre daha az kullandığını ortaya çıkardı.

18 yaş üstü temsili 800 birey ile online anket yöntemi ile Ipsos tarafından gerçekleştirilen Anti Kriz Monitörü araştırmasında, toplumda araç sahibi olan bireylerin, akaryakıta gelen zamlardan sonra kullanma eğilimleri incelendi. Geçmişe nazaran bugünkü kullanma durumları, araçları ile işe gitme, alışverişe gitme veya hafta sonu gezmeye gitme davranışları, yapılan araştırmada mercek altına alındı.

Araştırma şu sonuçları ortaya çıkardı:

Akaryakıta gelen zamlarla birlikte araç sahiplerinin araçlarını daha az kullanma eğiliminde olduğu izleniyor. Bugün araç sahiplerinin %91’i araçlarını daha az kullandığını belirtirken sadece her zamanki gibi kullanmaya devam ettiğini söyleyenlerin oranı %8’de kaldı.

Araçları ile artık hafta sonu gezmeye gitmediğini söyleyen araç sahiplerinin oranı %76, alışverişe araçları ile gitmeyenlerin oranı ise %69 oldu.

Araç sahibi çalışanların %71’i kendi araçları ile işe gitmektense toplu taşımayı tercih etmeye başladı.

Diğer bir tasarruf yöntemi olarak da yakın çevrede oturan arkadaşlar ile birlikte araç ile işe gitmek ve masrafları paylaşma yöntemi tercih ediliyor.

Araç sahiplerinin %60’ı aracını satmayı düşünmezken, %12’si aracını satıp yerine yenisini almayı istiyor. Diğer taraftan araç sahiplerinin %28’i araçlarını satıp yerine de yenisini almamayı düşünüyor.
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