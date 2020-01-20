Akaryakıt devi konkordato ilan etti

Türkiye genelinde 320 kadar istasyonu bulunan Starpet (Starpet Garzan Akaryakıt Dağıtım Paz. A.Ş.) adına görülen iflas erteleme davasında karar çıktı. İstanbul Anadolu Asliye Ticaret Mahkemesi, olumsuz gelen bilirkişi raporları sonrası şirketin iflasına karar verdi.







EN BÜYÜK 500 ŞİRKET ARASINDAYDI





Starpet, Fortune Türkiye ve Capital Dergisi’nin her yıl açıkladıkları araştırma listelerinde yer alan bir şirket. Starpet, ‘Fortune 500 Türkiye 2015 Araştırması’na 136. sıradan girmişti. Akaryakıt dağıtım sektöründe en büyük ilk 10 firma arasında yer alan Starpet, “Capital 500 Büyük Şirket” sıralamasına ise 279. sıradan girdi.