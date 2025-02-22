Akaryakıt fiyatlarına zam geldi: Benzin, Motorin ve LPG'de güncel tablo





BENZİN VE LPG FİYATLARINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?





İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE GÜNCEL FİYATLAR

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Türkiye’deki ekonomik gelişmeler, akaryakıt fiyatlarının seyrini etkilemeye devam ediyor.Akaryakıt fiyatları, dövizdeki değişiklikler ve brent petrol fiyatlarıyla doğru orantılı olarak artış gösteriyor.22 Şubat 2025 Cumartesi günü itibarıyla motorin (mazot) fiyatlarına yapılan zam, özellikle araç sahiplerinin dikkatini çekti. Peki, 22 Şubat itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…Bugün gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) fiyatlarına 1,45 TL’lik bir zam geldi. Bu artış, akaryakıt fiyatlarının son dönemdeki yükselme trendinin devam ettiğini gösteriyor.Geçtiğimiz aylarda da benzer zamlar yaşanmıştı. Özellikle 16 Ocak 2025’te motorin fiyatına 1,47 TL zam yapılırken, 18 Ocak’ta ise benzinin litre fiyatı 91 kuruş artmıştı. En son 5 Şubat’ta LPG (otogaz) fiyatlarına 1,10 TL zam yapılmıştı.Bugün itibarıyla benzin ve LPG fiyatlarında herhangi bir zam bulunmuyor. Ancak akaryakıt fiyatları, döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki değişimlere bağlı olarak güncel fiyatlar sürekli olarak değişebiliyor.İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları arasında belirli farklar bulunuyor.22 Şubat 2025 itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde:Avrupa Yakası: Benzin 46,43 TL/LT, Motorin 48,00 TL/LT, LPG 27,59 TL/LTAnadolu Yakası: Benzin 46,27 TL/LT, Motorin 47,89 TL/LT, LPG 26,99 TL/LTBenzin 46,97 TL/LT, Motorin 48,71 TL/LT, LPG 27,49 TL/LTBenzin 47,35 TL/LT, Motorin 49,08 TL/LT, LPG 27,34 TL/LTAkaryakıt fiyatlarının gelecekte nasıl şekilleneceği, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle araç sahiplerinin güncel fiyatları takip etmeleri, maliyetlerini en iyi şekilde yönetebilmeleri için önem taşıyor.