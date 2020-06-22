Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta çifte zam yapıldı /22 Haziran 2020 20:21

Akaryakıta çifte zam yapıldı

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 23 kuruş, benzinin litresine ise 24 kuruş zam geldi.

SHABER3.COM

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamaya göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 23, benzinin litresine 24 kuruş zam geldi.

İstanbul'da benzinin litresi 6 lira 13 kuruştan motorinin litresi 5 lira 65 kuruştan satılırken, Ankara'da benzinin litresi 6 lira 16 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 70 kuruştan satılıyor.

İzmir'de benzinin litresi 6 lira 18 kuruştan, motorinin litresi ise 5 lira 72 kuruştan satılmakta.Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
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