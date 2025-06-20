Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle Brent petrol fiyatları 78 dolara tırmanırken, hafta boyunca peş peşe zamlanan akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.



CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMI GELİYOR



Gazeteci Olcay Aydilek, petrolde bugün yaşanan hareketliliğinin ardından motorinin litre fiyatına cumartesi günü itibarıyla 2,5 TL ila 3 TL arasında zam yapılacağını belirtti. Söz konusu artış, ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek.



MOTORİNİN LİTRESİ 55 LİRAYI AŞACAK



Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil sahiplerinin yanı sıra iğneden ipliğe tüm ürünlerin zamlanmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olacak.