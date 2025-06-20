Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor /20 Haziran 2025 00:48

Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor

Brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından akaryakıt sektörü kaynakları, cumartesinden itibaren geçerli olacak şekilde motorinin litre fiyatında 3 liraya varan artış beklenildiğini duyurdu. Yapılacak artış, ÖTV düzenlemeleri dışında Cumhuriyet tarihi boyunca akaryakıta tek seferde yapılmış en yüksek zam olacak.

SHABER3.COM

Orta Doğu'da jeopolitik risklerin artmasının etkisiyle Brent petrol fiyatları 78 dolara tırmanırken, hafta boyunca peş peşe zamlanan akaryakıt fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

CUMHURİYET TARİHİNİN EN BÜYÜK ZAMI GELİYOR 

Gazeteci Olcay Aydilek, petrolde bugün yaşanan hareketliliğinin ardından motorinin litre fiyatına cumartesi günü itibarıyla 2,5 TL ila 3 TL arasında zam yapılacağını belirtti. Söz konusu artış, ÖTV düzenlemeleri dışında miktar olarak akaryakıt grubuna bir seferde yapılan en büyük zam olarak tarihe geçecek. 

MOTORİNİN LİTRESİ 55 LİRAYI AŞACAK

Cumartesi günü pompaya yansıyacak değişiklikle birlikte motorinin litre fiyatı 55 lirayı aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşacak. Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış, otomobil sahiplerinin yanı sıra iğneden ipliğe tüm ürünlerin zamlanmasına ve enflasyonun yükselmesine neden olacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıta Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:13:15