Akaryakıta dev zam geldi

Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde brent petrol, döviz kuru ve vergi düzenlemeleri etkili olmaya devam ediyor. 25 Ekim 2025 Cumartesi itibarıyla motorine litre başına 3 TL 4 kuruş zam geldi.



Zam sonrası motorin fiyatları İstanbul’da 55 TL’nin, Ankara ve İzmir’de ise 56 liranın üzerine çıktı.



Benzin ve LPG fiyatlarında ise bu kez bir değişiklik yapılmadı. 25 Ekim güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şöyle:



İstanbul Avrupa Yakası:



Motorin: 55.44 TL/LT



Benzin: 52.34 TL/LT



LPG: 27.71 TL/LT



İstanbul Anadolu Yakası:



Motorin: 55.31 TL/LT



Benzin: 52.18 TL/LT



LPG: 27.08 TL/LT



Ankara:



Motorin: 56.46 TL/LT



Benzin: 53.17 TL/LT



LPG: 27.60 TL/LT



İzmir:



Motorin: 56.77 TL/LT



Benzin: 53.52 TL/LT



LPG: 27.53 TL/LT