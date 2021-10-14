Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta yüzde 50 zam kapıda /14 Ekim 2021 12:38

Akaryakıta yüzde 50 zam kapıda

Dolar 9,18 TL rekorunu kırarken, Brent tipi petrolün varil fiyatı 85 dolara yükseldi. Uzmanlar, "Akaryakıtta yeni zamlara hazır olun." ikazında bulunuyor.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş, Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yeniden fiyatlara yansıtılması hâlinde benzin, motorin ve otogaz (LPG) gibi akaryakıt mamûllerine yüzde 50’ye yakın bir zam anlamına geleceğini söyledi.

Eşel mobil sistemi bütçede akaryakıttan alınan vergi gelirlerinin 31 milyar lira azalmasına yol açtı. Aktaş, bu rakamın yıl sonuna kadar 46 milyar TL seviyesine çıkmasının öngörüldüğünü belirtti.

Veri ajansı Foreks’in sorularını cevaplandıran EPGİS Başkan Fesih Aktaş, akaryakıt fiyatlarının uluslararası ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatları ile döviz kurundaki artış sebebiyle yükselişe geçtiğini söyledi.

ÖTV TUTARINI AŞINCA ZAM POMPAYA YANSIDI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın etkilerini sınırlandırmak maksadıyla eşel mobil sistemine geçildiğine işaret eden Aktaş, “Akaryakıt ürün fiyatına gelen zamlar, fiyatın içindeki ÖTV tutarından otomatik olarak düşülerek satış fiyatları sabit tutuldu.” dedi.

Aktaş son dönemde ürün fiyatlarındaki artışın toplam ÖTV tutarını aştığına işaret ederek, “Akaryakıt mamul fiyatlarındaki artışlar, satış fiyatlarına zam olarak yansıtılmaya başlandı. Şu anda motorin ve LPG’de durum bu şekilde.”

“Benzin fiyatlarında ise 23 kuruşluk bir ÖTV marjı kaldı.” diyen Aktaş, “Şu anki durumda, bu seviyenin üzerindeki her artış, benzin satış fiyatlarında artışa sebep olacaktır. Örneğin, 25 kuruşluk bir artış, satış fiyatlarına 2 kuruş artış olarak eklenecek, sonrasındaki artışlar birebir yansıyacaktır.” diye konuştu.

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI YÜZDE 50 ARTABİLİR

Aktaş’a göre hükûmetin benzin (litrede 2 lira 30 kuruş), motorin (2 lira 56 kuruş) ve LPG (1 lira) için ÖTV’yi mahsup etmekten vazgeçmesi ve buna bağlı Katma Değer Vergisi (KDV) tutarının da ilave edilmesi hâlinde akaryakıt satış fiyatları yüzde 50’ye yakın artabilir.

Aktaş şöyle devam etti: “Artış, keskin bir enflasyonist etki ve halk tepkisi getirir, artış yapmamak ise ciddi oranlarda gelirden vazgeçiş anlamına gelir. Eşel mobile rağmen ÖTV’yi de eriterek fiyatları artışa geçiren ham petrol fiyatlarının ve kur etkisinin hissedildiği bir dönemde bunun zayıf ihtimal olduğu görüşündeyiz. Ancak zorunluluk durumunda mayıs ayındaki gibi ÖTV’de bir seferlik artış yapılabilir.”


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