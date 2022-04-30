Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta zam bayramı zehir etti /30 Nisan 2022 10:27

Akaryakıta zam bayramı zehir etti

Türkiye'de yaşanan yüksek enflasyon zamları tetiklerken, benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Yeni zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

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Dolar kurundaki hareketlilik, enflasyon ve petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarındaki zamları da tetikledi.

Öte yandan, TL'nin sürekli artan negatif getiri etkisi ve enflasyonda daha da yükseliş yaşanabileceği beklentisi akaryakıt fiyatlarında en büyük endişe kaynağı olmaya devam etti.

BENZİNE ZAM

Bu gelişmelerle birlikte, gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi.

Yeni zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR OLDU?

Yeni zamla birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
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