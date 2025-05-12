Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta zam kapıda! Peş peşe gelecek /12 Mayıs 2025 17:55

Akaryakıta zam kapıda! Peş peşe gelecek

Akaryakıta zam gelmeye devam ediyor. Benzine 14 Mayıs, motorine ise 15 Mayıs'ta zam geleceği bildirildi. İşte gelişmeler.

SHABER3.COM

Döviz kurlarında ve petrol fiyatlarında yaşanan artış akaryakıt fiyatlarını da vurmaya devam ediyor. Son gelen bilgiye göre, benzin ve motorine gelen zamlarla akaryakıtta tabelanın bir kez daha değişeceği öğrenildi.

Araç sahipleri kontak çevirmeye korkar hale gelirken, benzine 14 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 1.5 lira, motorine ise 15 Mayıs’ta 1.3 lira zam gelmesi öngörülüyor.

Zamların tabelaya yansımasıyla, İstanbul’da benzinin litre fiyatının 46.77 lira, Ankara’da 47 lira, İzmir’de ise 47,74 lira olması bekleniyor.

15 Mayıs’ta motorine gelen zammın tabelaya yansımasıyla ise İstanbul’da 45.5 lira, Ankara’da 46.32 lira, İzmir’de ise 46.65 lira olması bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıta zam kapıda! Peş peşe gelecek Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:15:37