Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıta zam yağmuru sürüyor işte son rakamlar /11 Haziran 2022 10:12

Akaryakıta zam yağmuru sürüyor işte son rakamlar

Akaryakıta zam yağmuru sürüyor. Son olarak benzine 2,18 TL, otogaza (LPG) ise 54 kuruş zam geldi.

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Döviz kurları ve enerji fiyatlarındaki artış, akaryakıta zam olarak yansımaya devam ediyor. Benzine 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 54 kuruş zam geldi. Böylece benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 28,42 TL’ye, Ankara’da 28,51 TL’ye, İzmir’de 28,53 TL oldu.

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul’da yaklaşık olarak 12,40 TL’ye yükseldi. Otogaz fiyatı iller, ilçeler ve bayiler arasında belirgin farklılık gösterebiliyor. Üç gün önce de motorinin litre fiyatı 1 lira 95 kuruş zamlanmıştı. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul’da 27,81 TL'ye, Ankara'da 27,92 TL'ye, İzmir'de 27,93 TL'ye yükselmişti.

YÜZDE 268 ZAM

İstanbul’da benzinin litre fiyatı bir yıl önce 7,72 TL, yılbaşında 12,29 TL idi. Benzinde zam oranı yıllık yüzde 268, yılbaşından bu yana yüzde 131 oldu.

İstanbul’da motorinin litre fiyatı bir yıl önce 7,20 TL, yılbaşında 11,43 TL idi. Uygulanmaya başlanan zamla birlikte motorinde zam oranı yıllık yüzde 286, yılbaşından bu yana yüzde 143 oldu.

TAKSİCİLERDEN PROTESTO

Mersin’de bir grup taksici, akaryakıta peş peşe gelen zamlar nedeniyle kontak kapatma eylemi yaptı. Kent merkezinde 20’ye yakın ticari taksi, kontak kapatarak trafiği durdurdu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akaryakıta zam yağmuru sürüyor işte son rakamlar Sonraki Haber >>

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Aldığı yumruklar sebebi le aklını kaybeden boksör öldü

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Taksicilerden 'Akaryakıt zammı' protestosu

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

Ersan Şen konuştu, AKP'li yorumcular dut yemiş bülbül kesildi

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

İşte Komedi gibi operasyonun perde arkası

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

Tarihselcilik Buraya Kadar mıydı Mustafa Öztürk Hoca?

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

AKP Medyası haberlerin üzerine sazan gibi atladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

Kraliçe Elizabeth , Ayı Paddington'ı ağırladı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

İşte Cumhuriyet tarihinin en büyük fişleme skandalı

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri

Erdoğan'ın futbol baronu ve bahis ve şike gerçekleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:15:13