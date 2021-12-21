Akaryakıtta 2 buçuk TL'ye yakın indirim iddiası

Düne kadar döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve enflasyona bağlı olarak gelen peş peşe zamların ardından, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni mevduat uygulamasını açıklamış ve döviz kuru inişe geçmişti. Bu gelişmenin fiyatlara da yansıması beklenirken ilk indirim iddiası haberi enerji piyasasından geldi.







Karar gazetesi piyasadan edindiği bilgilere göre; benzin ve motorin fiyatlarında, yarın geceden itibaren geçerli olacak şekilde 2,5 TL'ye yakın indirim geleceğini iddia etti.







EPGİS BAŞKANI İNDİRİM BEKLİYORUZ DEMİŞTİ





Bugün akaryakıt fiyatlarında olası indirimle ilgili bir açıklama da EPGİS'ten gelmişti. EPGİS Başkanı Aktaş, "Hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yaptı.





Akaryakıta son 3 ayda gelen zam oranlarına göre; Benzin yüzde 49, motorin yüzde 58, LPG ise yüzde 80 zamlanmıştı.