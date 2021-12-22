Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıtta sıfırlanan ÖTV geri geliyor /22 Aralık 2021 10:19

Akaryakıtta sıfırlanan ÖTV geri geliyor

Akaryakıt ürünlerinde Özel Tüketim Vergisi, ürünlerin döviz cinsinden fiyatlarının azalış tutarı kadar artırılacak.

SHABER3.COM

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan akaryakıt ürünlerinin ÖTV tutarlarının düzenlenmesine dair Cumhurbaşkanı kararına göre, söz konusu artış hiçbir şekilde 2 Nisan 2020 tarihli ÖTV turlarını geçmeyecek.

Uygulama, belirlenecek ÖTV tutarları her bir mal itibarıyla 2 Nisan 2020 tarihinde uygulanan ÖTV tutarlarına ulaştığında, bu tutarlara ulaşan her bir mal bakımından yürürlükten kalkmış sayılacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki artışların ÖTV'den otomatik bir şekilde karşılanması suretiyle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasını sağlamaya yönelik sistem olarak tanımlanan ve 2019 yeniden uygulamaya konulan eşel mobil sistemi nedeniyle akaryakıt ürünlerinde ÖTV oranı, artan fiyatlar nedeniyle sıfırlanmıştı.

Eşel-mobil sisteminin Ocak-Ağustos döneminde enflasyonu düşürücü etkisi 1.42 puan doğrudan, 1.06 puan ise dolaylı olmak üzere toplamda 2.48 puan olarak hesaplanmakta.
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