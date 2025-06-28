Samanyolu Haber /Ekonomi / Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorin 50 lirayı aştı /28 Haziran 2025 10:20

Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorin 50 lirayı aştı

Motorinin litre fiyatına 1,14 TL zam geldi, fiyatlar yeniden 50 TL’nin üzerine çıktı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları zam sonrası değişti. İşte 28 Haziran güncel benzin, motorin fiyatları...

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'yi aştı. Peki bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar?

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

28 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 48.90 TL
Motorin: 50.21 TL
LPG: 25.09 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 48.76 TL
Motorin: 51.10 TL
LPG: 24.49 TL

Ankara

Benzin: 49.58 TL
Motorin: 51.07 TL
LPG: 24.99 TL,

İzmir

Benzin: 49.90 TL
Motorin: 51.40 TL
LPG: 24.94 TL
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