Akaryakıtta tabelalar değişti! Motorin 50 lirayı aştı

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkilemeyi sürdürüyor. Motorinin litre fiyatına gece yarısı itibarıyla zam geldi. Zamla birlikte fiyatlar yeniden 50 TL'yi aştı. Peki bugün benzin, LPG ve motorin fiyatı ne kadar?



GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



28 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...



İstanbul Avrupa Yakası



Benzin: 48.90 TL

Motorin: 50.21 TL

LPG: 25.09 TL



İstanbul Anadolu Yakası



Benzin: 48.76 TL

Motorin: 51.10 TL

LPG: 24.49 TL



Ankara



Benzin: 49.58 TL

Motorin: 51.07 TL

LPG: 24.99 TL,



İzmir



Benzin: 49.90 TL

Motorin: 51.40 TL

LPG: 24.94 TL