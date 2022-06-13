Akaryakıtta vergi yükü yüzde 463 arttı

Son 7 ayda motorinde 1 lira 26 kuruş olan vergi yükü 7 lira 9 kuruşa çıkarak yüzde 463 oranında arttı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, akaryakıt ürünlerinde zamların kesilmediği son 7 aylık dönemde gelen her zammın vergi yükünü de olağanüstü oranda arttırdığını yaptığı çalışmayla ortaya koyu.





İktidarın son 7 ayda akaryakıttaki vergi yükünün neredeyse 6 kat artmasına sessiz kaldığına dikkat çeken CHP’li Akın, çalışmasında özetle şunlara yer verdi: “Akaryakıt ürünlerine zam fırtınası 2018 seçimlerinden önce hayata geçirilen eşel mobil sisteminin iflas etmesiyle başladı. Pompa fiyatları; eşel mobil sistemindeki ÖTV payının sıfırlanmasıyla Kasım 2021 tarihinden itibaren sürekli zamlandı. Aralık 2021 tarihinde 10 lirayı geçen benzin ve motorinin litre fiyatı; yükselen döviz kuru nedeniyle bugüne kadar sürekli artış göstererek 30 liraya dayandı. Akaryakıt fiyatlarını belirleyen brent petrol fiyatı Kasım 2021’den bu yana ortalama 80 dolardan bugün itibarıyla yaklaşık 125 dolar seviyesine çıkarak yüzde 54 oranında artarken; Türkiye’de pompa fiyatları benzinde yüzde 210, motorinde ise yüzde 238 oranında arttı.”



