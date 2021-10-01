Akaryakıtta zamlar bitmiyor... LPG otogaz fiyatlarına büyük zam

LPG otogaz fiyatlarına bir zam daha geldi. Dolar kurunun artışıyla beraber akaryakıt fiyatlarında peş peşe zamlar yaşanıyor. Bugün EPGİS tarafından yapılan açıklamada LPG otogaz fiyatına 71 kuruş zam yapıldığı belirtildi.





LPG otogaz fiyatlarına gelen 71 kuruşluk büyük zam akaryakıt pompa satış fiyatlarına da yansıyacak. Son zamla beraber İstanbul LPG otogaz fiyatı 6 liraya gelmiş olacak. Aynı şekilde Ankara ve İzmir illerinde de LPG otogaz fiyatları 6 liraya dayanmış olacak.





EPGİS tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:





“Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı 02/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG Oto gazda 71 KRŞ/LT Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.”





LPG otogaz fiyatlarına dün zam yapılacağı yönünde haberler gündeme gelmişti… 30 Eylül tarihinde ise benzin fiyatları 29 kuruş zamlanmıştı. Zam Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılandığı için pompa satış fiyatlarına yansımamıştı.