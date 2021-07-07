Samanyolu Haber /Gündem / Akbank adeta 24 saat bloke oldu /07 Temmuz 2021 10:34

Akbank adeta 24 saat bloke oldu

Akbank 24 saati bulan kesinti yaşadı

SHABER3.COM

Akbank, sistemlerindeki yavaşlama ile ilgili yaptığı yeni açıklamada teknik sorunun devam ettiğini bildirdi.

Kesintinin giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü bildiren banka bir dizi önlemler aldığını açıkladı.

Banka bir önceki açıklamasında siber saldırıya uğramadıklarını açıklamıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir. Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir. Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşılabilirler."

Müşterilerden özür dileyen banka, mağduriyetlerin giderilmesi şu önlemleri aldığını duyurdu:

Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.
Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.
Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.
Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.
Sosyal medyada kullanıcılar, bankanın ATM’lerini ve kartlarını kullanamadıklarını belirtiyor. Bankanın mobil uygulamasında da sorun olduğu belirtiliyor..
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