Akbank, AVM'ye el koydu

İstanbul’un Asya yakasında bulunan Palladium alışvermiş merkezi (AVM), inşaat şirketi Tahincioğlu Holding’in 300 milyon dolarlık borcunu ödeyemediği için Akbank tarafından haczedildi.





Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını öncesinde aylık 1 milyon euro kira geliri olan AVM’nin hangi bedelle Akbank’a geçtiği açıklanmadı.





2008 yılında hizmete açılan ve toplam 40 bin metrekare kiralanabilir alanın yer aldığı AVM'de 160 mağaza bulunuyor.





Akbank’ın Avrupa yakasında Beylikdüzü’nde Marmara Forum AVM’yi de almak için görüşmeler yaptığı belirtiliyor.



