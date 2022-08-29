Akbank sistemlerinde büyük sorun

Yalnızca Türkiye değil, tüm dünya mobil bankacılık sistemini kullanıyor. Bu sayede akıllı telefonlar, tabletler veya bilgisayarlar aracılığı ile istenilen yerden tüm işlemleri halletmek mümkün oluyor. Fakat bazen bu uygulamalarda veya bankaların sistemlerinde problemler yaşanabiliyor.







ShiftDelete'in haberine göre; bunun bir örneği de bugün Türkiye’de meydana geldi.





Akbank sistemlerinde meydana gelen bir sorun nedeniyle binlerce kişi uygulamaya erişimde ve geçmiş işlemleri görüntülemede sorun yaşadığını belirtti.





'YATIRILAN PARA HESAPTA GÖZÜKMÜYOR' HATASI

Bugün öğleden sonra birçok Akbank müşterisi uygulama üzerinden yaptığı işlemleri görüntüleyemediğini bildiren paylaşımlarda bulundu.





En çok rastlanan sorun ise sabah saatlerinde gerçekleştirilen havalelerin ve kredi kartı borç ödemelerinin şu anda gözükmüyor oluşu. Ayrıca birçok kişi de uygulamaya girerken sıkıntı yaşadığını bildiriyor.





HENÜZ AÇIKLAMA GELMEDİ

Akbank tarafından açıklama yapılması bekleniyor.