Akbank’tan müşteri bilgileri çalındı mı?

Tarihte ilk kez bir banka bilgi işlem sistemindeki aksaklık sebebiyle 3 gün boyunca müşterilerine hizmet veremedi. Sabancı ailesinin bankasındaki hesaplarına giren vatandaşlar ‘müşteri vefat etmiştir’ notuyla karşılaştı.





HACKERLARLA PAZARLIK YAPILDI MI?

Banka yönetimi siber saldırı iddialarına ilişkin net açıklama yapmadı. Uzmanlar siber saldırının büyüklüğünden endişe ederken, müşteri bilgilerinin çalınıp çalınmadığı bilinmiyor. Banka ve müşteri bilgilerini geri almak için Akbank yönetiminin hackerler ile pazarlık yapıp yapmadığı konusunda da netlik yok.





ANONYMOUS AÇILAMA YAPTI

Sanal korsan (hacker) grubu Anonymous ise Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak, Akbank’a kendilerinin saldırmadığını bildirdi. Ancak ünlü hacker grubunun mesajında şu ifadeler yer aldı: “Akbank’a biz saldırmadık. Fakat birçok defa hacklendiklerini biliyoruz. Bu sefer gizlemeyeceklerini düşünüyoruz.”





BANKALARDAN 1 MİLYAR DOLAR ÇALAN HACKER GRUBU

Daha önce de Rus, Ukraynalı ve Çinli bilgisayar korsanlarından oluşan saldırı ekibi bankalardan 1 milyar dolar çalmıştı. Çeteyi ortaya çıkarmak için Europol ve Interpol’un ortak operasyonuna bilgisayar güvenlik şirketi Kaspersky Lab destek vermişti. Hacker çetesinin ABD, Rusya, Almanya, Çin, Ukrayna ve Kanada’nın da bulunduğu 30 ülkede 100’e yakın bankanın sistemine sızdığı ve yaklaşık 10’ar milyon yolar çaldığı tespit edilmişti.





BANKADA PARASI OLANLAR TEDİRGİN

Akbank mobil bankacılık sistemlerinde yaşanan arıza sebebiyle banka müşterileri, internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden ödeme, havale, tahsilat gibi bankacılık işlemini gerçekleştiremedi. 6 Temmuz 2021 Salı sabah 07.00’den 8 Temmuz 2021 öğlen saatlerine kadar devam eden kriz yüzünden ödeme yapamayanlar mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.





HİSSELERİ 5,46 TL’DEN 5,33 TL’YE GERİLEDİ

Dünya bankacılık tarihinde görülmeyen kriz sonrası Akbank’ın Borsa İstanbul’daki hisseleri yüzde 2’den fazla değer kaybetti. 5,46 liralık Akbank hisseleri 5,33 liraya indi. Bu kaybın piyasa değeri 27 milyar TL olan Akbank’ta kayıp 570 milyon lirayı geçti.





AKBANK: SİSTEM DÜZELDİ, FAİZLERİ ALMAYACAĞIZ

Yaşanan krizle ilgili Akbank 8 Temmuz 2021’de açıklama yaptı. Açıklamada “06.07.2021 tarihinde başlayan teknik sorun kaynaklı kesintiler giderilmiş olup, tüm kanallarımız hizmete açılmıştır.” denildi.





Akbank krizle alakalı müşterilerin mağdur edilmeyeceğini madde madde sıraladı:





Ekstre ödemesi 06.07.2021 veya 07.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından 08.07.2021 tarihine ötelenecektir.

Kredi taksit tarihi 06/07/2021 – 07/07/2021 olan bireysel kredilerde ödeme yapılamaması sebebiyle ilgili günler için işleyen gecikme faizi iade edilecektir.

Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 – 07.07.2021 olan ticari krediler için ilgili günlerde faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

06.07.2021 – 12.07.2021 tarihi arasında tüm diğer banka ATM’lerinden Akbank Kart’ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden ücret alınmayacak, alınan ücretler ise iade edilecektir.

Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00 – 19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir.