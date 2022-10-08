Akbank'ta neler oluyor?



Akbank müşterileri işlemlerinde sorun yaşadıklarını iddia eden ederek, Twitter'da yazarak sorunlarına çözüm arıyor.



İddiaya göre bankanın uygulaması üzerinde yanlış bakiye gösterimi gibi problemler yaşanıyor. Kullanıcılar ise gösterilen bakiyelerin kendilerine ait olmadığını ve bankanın açıklama yapmasını istiyor.



7 Ekim Cumartesi gününden itibaren başlayan sorun hâlâ sürerken, bankadan yapılan açıklamada, mükerrer işlem ve limitlerin etkilenmesine neden olan teknik aksaklığın en kısa sürede giderileceği belirtildi.