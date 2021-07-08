Akbank'taki iki günlük kilitlenmenin nedeni ortaya çıktı

Akbank, sistemlerinde herhangi bir siber saldırı olmadığını ve ana bilgisayarda teknik sıkıntı olduğunu söylemiş ancak detaylı bilgi vermemişti. Kesintinin detayı hakkında Habertürk’ün edindiği bilgiye göre veritabanı yönetim yazılımında güncelleme yapılırken sorun yaşandı. Bu sorun tüm sistemleri alt üst etti.







Akbank, pek çok finans kuruluşu gibi veritabanı yönetim yazılımı olarak IBM DB2’yi kullanıyor. Şirket, 5 Temmuz Pazartesi’yi 6 Temmuz Salı gününe bağlayan gece IBM DB2’yi güncellememek istedi. Güncelleme işlemi sırasında sistem çöktü. Güncelleme işlemi geri alınmaya çalışıldı ancak bu defa de ana bilgisayara erişimde kesintiler yaşanmaya başladı ve veritabanı kilitlendi. Yazılım güncellemesi yapılırken yaşanan sorunlar domino etkisi yarattı. Müşteri bilgileri, işlem kaydı gibi kritik dataların bulunduğu sistemin yedeğinin devreye alınmasında sorun yaşandı.





Donanım Haber'in aktardığına göre, şubelerin yanı sıra ATM, POS, mobil ve internet bankacılığındaki işlemleri yapılamaz hale getirdi. İki gün boyunca bankacılık işlemleri yapılamadı. Akbank müşterilerin uzun süre mağdur olduğu bu süreçte kritik bir desteği geri çevirmiş. İddialara göre sorunu çözemeyen bankaya başka bir teknoloji şirketi teklif etti ancak banka yetkilileri “Şimdilik gerek yok” yanıtını verdi.





Sorunun giderilmesi 2 gün sürdü. Müşteriler, tüm işlemleri kesintisiz olarak gerçekleştirebiliyor.