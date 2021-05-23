Akçakoca müftüsünden Selanik göçmenleriyle ilgili skandal sözler

Düzce’de Akçakoca Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, geçtiğimiz cuma namazında yaptığı konuşmada Selanik göçmenlerini hedef aldı.





Filistin olayları ve Yahudilere değindiği vaazında müftü Soytekinoğlu, Selanik göçmenlerinin yüzde 90’ının Sabetayist olduğunu ve Müslüman olmadığını söyledi.





“Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve Sabetayist. Ne demek Sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil” ifadelerini kullanan müftü, ardından Gezi olaylarıyla bağlantı kurdu.





“ŞU AN SES ÇIKARMADIKLARINA BAKMAYIN”





Müftünün vaazında şu ifadeleri kullandığı duyuldu:





*Bunlar dünyanın neresinde olursa, şu an ses çıkarmadıklarına bakmayın, İstanbul’da gezi olaylarında otellerinde insanları barındıran kimdi? Gene Yahudiler idi. Şu an birisi bir takımın başında. Bunlar gücü, kuvveti eline geçirdiği zaman size de aynısını yaparlar.





Müftünün konuşması cami cemaati tarafından kayda alındı.





MUHARREM İNCE: BU AHLAKSIZI GÖREVE GETİRENLERDEN HESABINI SORACAĞIZ





Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, müftüye şu ifadelerle tepki gösterdi:









“Tarih bilmez, vicdan bilmez, hoşgörü dini İslam’ı bilmez bir insan müsveddesini müftü olarak Allah’ın evine sokanlara yazıklar olsun! Selanik göçmeni bir mübadil torunu olarak bu cahili, bu ahlaksızı bu görevlere getirenlerden de hesabını soracağız.”





İYİ PARTİLİ VEKİLLER MÜFTÜYE TEPKİ GÖSTERDİ





Müftüye İYİ Partililerden de tepkiler geldi. İYİ Parti Grup Başkanı ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, “Bu müftü, mübadele ile gelmiş hemşehrilerimize bu aşağılık ifadeleri kullanırken, Erdoğan'ın göçmenler için kullandığı o çirkin ifadelerden mi cesaret alıyor?” ifadeleriyle tepki gösterdi.





İYİ Parti Genel Başkan Başdanışması Aytun Çıray ise müftüye şu ifadelerle tepkisini dile getirdi: “Sen kimsin ki Selanik’ten göçen Türkler’in yüzde 90’ı sabetayist, ateist diyorsun. Ayrıca inançlardan sana ne? Maksadın başta Atatürk… Sonra Meral Akşener olmak üzere bizlere bulaşmaksa..”





SORUŞTURMA AÇILDI





Müftünün vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları da sosyal medyada tepki gösterdi.





Düzce İl Müftülüğü tarafından açıklamada şöyle denildi: Akçakoca İlçe Müftüsü’nün Selanik göçmenleriyle alakalı sarf ettiği sözlerden dolayı soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.