Akciğer kanseri için umut veren gelişme

Ölüm oranı bir hayli yüksek olan akciğer kanseri için yeni bir çalışma yürüten araştırmacılar, bu kanseri “önceden” tespit edebilen bir yöntem geliştirdi.



Özellikle son haftalarda çalışmalarını daha da hızlandıran araştırmacılar, gerçek akciğer hastalarından aldıkları numunelerle akciğer kanserini önceden tespit edebilen bir kan testi geliştirdi. Bilim dünyası için yeni bir ışık olan bu testin doğruluk oranı ise bir hayli umut verici.



Bildiğiniz üzere kanseri ilk evrelerinde tespit etmek, hastalar için hayati önem taşıyor. Hem kanseri erken dönemde tespit edebilmek, hem de bir tedavi bulabilmek için uzun yıllardır uğraşan bilim insanları, çalışmalarının karşılığını yavaş yavaş almaya başladı.



Çinli bilim insanları, akciğer kanserini önceden tespit edebilmek adına geliştirdikleri kan testi için gerçek akciğer kanseri hastalarından tümor numununeleri kullandı. Bu tümörlerin genetiğini sıralayan araştırmacılar, daha sonrasında akciğer kanseri belirtisi olarak kullanılabilecek dokuz farklı molekül türünü tanımladı.



Yapılan açıklamaya göre uzun süredir üzerinde çalışılan bu test, Akciğer Kanseri Yapay Zeka Dedektörü (LCAID) olarak adlandırılmış durumda. Sadece bir mililitre kanın yeterli olduğu testin doğruluk oranının %90, spesifik olarak evre belirleme oranının ise %92 olduğu belirtildi.



Düşük dozlu bilgisayarlı tomografisi şu anda akciğer kanserini tespit edebilmek için kullanılan en sık yöntemlerin arasında yer alıyor. Ancak bu tarama, sadece sigara öyküsü olan, belirli yaşın üzerindeki insanlara uygulanıyor.



Araştırmanın baş yazarlarından Yuxin Yin, sigara kullanmayan kişilerin de akciğer kanserine yakalanabileceğini belirterek, Akciğer Kanseri Yapay Zeka Dedektörü’nün sigara öyküsü ve yaş fark etmeksizin herkeste kullanılabileceğinin altını çiziyor.



Yin, aynı zamanda Akciğer Kanseri Yapay Zeka Dedektörü’nün klinik ortamlarda herkese yapılabilmesi için daha fazla araştırma ve çalışmaya ihtiyaç duyduklarını ve ilerleyen zamanlarda Çin hükümetinden test için düzenleyici onay isteyeceklerini belirtti.



