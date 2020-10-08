Samanyolu Haber /Gündem / Akdağ'ın özel kalemiymiş: Anormal bir arkadaş /08 Ekim 2020 10:58

Akdağ'ın özel kalemiymiş: Anormal bir arkadaş

Sosyal medyada yaptığı sapkın yorumlar nedeniyle görevinden alınan Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nin eski Başhekim Yardımcısı Ali Edizer hakkında açıklamalarda bulunan eski Sağlık Bakanı olan Recep Akdağ, "Bu arkadaş anormal" açıklamasında bulundu.

SHABER3.COM

Kendisine 8 ay Özel Kalem Müdürlüğü yaptığını söyleyen Akdağ, "Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal" ifadelerini kullandı.

Akdağ, Ali Edizer'in kendi bakanlığı döneminde yükselmesiyle ilgili de, "Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış" dedi.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e açıklamalarda bulunan Akdağ şunları anlattı:

“Bana 8 ay süreyle Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal. Benimle 2012'de çalıştı ve çalışmasını verimli bulmadım, tüm irtibatım bu kadar. Bana, ‘Recep abi' diyebilecek biri değil. İdari ya da adli soruşturmayı gerektirecek bir şey varsa bunun gereğini de yerine getirirler. Benim şahsımla ilişkilendirilmesi yanlış olur. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdürlükte genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akdağ'ın özel kalemiymiş: Anormal bir arkadaş Sonraki Haber >>

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

'1168 lira yeter' diyen gurbetçi saç baş yoldurdu

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Azerbaycan ele geçirdiği askeri teçhizatı sergiledi

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Yakup'un yürek burkan sözleri...

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Erdoğan meydan okudu: S-400'ler Sinop'ta!

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Kırgızistan'da göstericiler Meclis, Hükümet ve Başkanlık Sarayı'na girdi

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Putin kameralar önünde Paşinyan'ın yüzüne telefon kapattı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Cemal Uşak'ın vefatı ve Mehmet Fırıncı

Trump hastane dışına çıktı

Trump hastane dışına çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

MHP'li Haberal skandalı ile ilgili yeni görüntüler çıktı

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde

A Haber'de bir vatandaşın 'dolar' yorumu, sosyal medyanın gündeminde
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:19:05