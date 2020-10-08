Akdağ'ın özel kalemiymiş: Anormal bir arkadaş

Kendisine 8 ay Özel Kalem Müdürlüğü yaptığını söyleyen Akdağ, "Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal" ifadelerini kullandı.







Akdağ, Ali Edizer'in kendi bakanlığı döneminde yükselmesiyle ilgili de, "Ben o kısımları bilmiyorum, hatırlamıyorum. Bizim zamanımızda böylesine kabul edilemeyecek söylemleri olan bir kişi değil. Bir tane kendini bilmezden dolayı bizim hakkımızda hüküm verilmesi yanlış" dedi.





Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'e açıklamalarda bulunan Akdağ şunları anlattı:





“Bana 8 ay süreyle Özel Kalem Müdürlüğü yaptı. Uyum sağlayamayınca ayırdım. Söyledikleri tasvip edilecek şeyler değil, bu arkadaş anormal. Benimle 2012'de çalıştı ve çalışmasını verimli bulmadım, tüm irtibatım bu kadar. Bana, ‘Recep abi' diyebilecek biri değil. İdari ya da adli soruşturmayı gerektirecek bir şey varsa bunun gereğini de yerine getirirler. Benim şahsımla ilişkilendirilmesi yanlış olur. Genel sekreterlikte çalışmışsa o genel sekreterin takdiridir. Genel müdürlükte genel müdür yardımcılığında çalışmışsa o genel müdürün takdiridir.”