Akdeniz açıklarında korkutan deprem: Çok sayıda ilden hissedildi

“OLUMSUZ BİR İHBARIN BULUNMADIĞI BİLGİSİ ALINMIŞTIR”













ERCAN: AFRİKA KAKTIRIYOR





Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 04.07’de Akdeniz’de, Kıbrıs Adası’nın güney batısı açıklarında 6.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.Deniz yüzeyinin 5.06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin’in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya’da da hissedildiği kaydedildi.AFAD tarafından yapılan açıklamada, “Akdeniz’de Anamur ilçemiz açıklarında saat 04.07’de 6,4 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Mersin-Antalya İl AFAD ve Kıbrıs Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde an itibarıyla olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.AFAD, Mersin ve Antalya il teşkilatları ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı’ndan ulaşan herhangi bir olumsuz durumun olmadığını duyurdu. Ancak kırsal kesimde incelemeler devam ediyor.Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.2 olarak duyurdu.Depreme ilişkin ilk değerlendirmesini yapan jeofizikçi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin Afrika kıtasının kaktırması sonucu olduğunu belirtti, iki kamu kurumunun farklı sonuçlar ilan etmesine tepki gösterdi. Ercan şu ifadeleri kullandı:“Kıbrıs batısında 11 Ocak 2022 04.07'de 36 km odak derinliğinde, M6,1 olan deprem, Akdeniz'e dalan Afrika üzerinde olmuştur.Afrika kaktırıyor, bölgeyi geriyor. Gerdikçe deprem boşalıyor. Ardçılar M5'e kadar çıkar, 2-3 ay sürer. Çukurova'da gerginleşiyorAynı ülkede, deprem gözlemi yapan iki jeofizik kurumu, AFAD ile KANDİLLİ.Biri siyasi erke bağlı, ötekisi akademik. Birisi der; deprem M6,4, derinlik 5 km, ötekisi der M6,1, derinlik 36. Çok değişik. Nasıl doğru yorum yaparsın? Beyler yazılımlarınızı birleştirin. Ele güne ayıp oluyor.Afrika kaktırmasaydı, Kızıldeniz yarılıp açılmasaydı; Anadolu yükselip, depremlerle yırtılıp, kızgın sular, pınarlar, çeşit çeşit madenler, ormanlar, Toros dağları, Menderes, Gediz, Bakırçay, Çukurova, Kelkit, Sakarya, Bursa ovaları karlı dağlar, ırmaklar olmazdı.”