Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz’de 102 sığınmacı kurtarıldı /28 Şubat 2021 11:09

Akdeniz’de 102 sığınmacı kurtarıldı

Yedi ayı aşkın bir "zorunlu aradan" sonra yeniden faaliyete geçen Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisi, Akdeniz’de 102 sığınmacıyı kurtardı.

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Sea-Watch 3 adlı kurtarma gemisinin Akdeniz'de onlarca göçmeni daha kurtardığı belirtilldi. Berlin merkezli insani yardım örgütü Sea-Watch, toplam 102 kişinin hava kaçırmakta olan şişme bottan gemiye alındığını ve burada tıbbi destek aldığını açıkladı.

Örgütün cuma günü kurtardığı 45 sığınmacıyla birlikte gemideki sığınmacıların sayısı 147’ye çıktı. İnsani yardım örgütü, kurtarılanların 13’ünün velisiz çocuk sığınmacı olduğunu açıklamıştı.

Örgüt, Sea-Watch 3'ün kurtarma faaliyetlerine yedi aylık bir ara vermeye zorlandığını belirtmiş, ancak bir hafta kadar önce İspanya’nın Burriana şehrindeki limanı terk edebilmişti. Sea-Watch, Avrupa Birliği’ne (AB) insani yardım örgütlerinin kurtarma faaliyetlerini engellemeye son verme çağrısı yapıyor. Sea-Watch, Avrupa’nın kurtarma operasyonlarında sistematik bir gecikme yaşandığını ve Birliğin sivil kurtarma gemilerini bloke ettiğini belirtiyor. Örgüt, ticari gemilerin insanları kurtardığında ise yalnız bırakıldığına dikkat çekerek, Avrupa’nın "ölüme terk etme" politikasını eleştiriyor.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), 20 Şubat'ta yine Akdeniz'de meydana gelen ve en az 41 sığınmacının hayatını kaybetmesine neden olan facianın ardından Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği ile ortak bir bildiri yayımlamıştı. Bildiride, "Akdeniz’de zor durumda olan göçmen ve sığınmacıların hayatlarının kurtarılması Avrupa Birliği’nin ve uluslararası topluluğun yeniden önceliği haline gelmelidir" çağrısı yapılmıştı.

BM verilerine göre bu yıl içinde 170 kişi Akdeniz’de hayatını kaybetti. İtalyan İçişleri Bakanlığı da 2021 yılında yaklaşık 4 bin 500 sığınmacının, Akdeniz üzerinden, genellikle Libya kıyılarından hareket edenler için hedef konumundaki ülkeye vardığını açıklamıştı.
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