Akdeniz’de 5.7 büyüklüğünde deprem!

Akdeniz’de Girit Adası açıklarında deprem meydana geldi. AFAD’a göre deprem saat 19:28’de yerin 7.09 kilometre derinliğinde ve 5.7 büyüklüğünde oldu.







KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 5.6





Kandilli Rasathanesi ise depremin 5.6 büyüklüğünde ve yerin 10.7 kilometre derinliğinde meydana geldiğini paylaştı.





“OLUMSUZ BİR İHBAR YOK”





İlk paylaşımında gelişmelerin takip edildiğini belirten AFAD, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamada “Girit Adası yakınlarında meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, bölgeye yakın illerimizde, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır” ifadelerini kullandı.