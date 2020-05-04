Akdeniz’de deprem uyarısı: Beş il riskli

Akdeniz'de son günlerde art arda yaşanan depremler akıllarda soru işareti oluşturdu. Jeofizik Mühendisi Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini; Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın riskli iller arasında yer aldığını kaydetti





Son günlerde Akdeniz'de art arda meydana gelen depremler tedirginliğe neden oldu. Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Akdeniz'de 7'nin üzerinde deprem beklediklerini, Antalya, Burdur, Isparta, Muğla ve Aydın'ın riskli iller arasında yer aldığını kaydetti. Yüklü, beklenen depremin sahil kesiminde tsunami etkisi yapacağını dile getirdi.





Akdeniz'de Girit Adası'nda önceki gün meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün sabah saatlerinde ise aynı bölge 4.6 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaşanan depremlerin ardından Jeofizik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi eski başkanı Yüklü, "Şu anda bir sıkıştırma söz konusu, Afrika levhası Anadolu'ya hareket ediyor. Sahilde bulunan illerde tsunami tehlikesi de olacak. Gevşek zeminler dediğimiz alüvyon zeminlerde sıvılaşmadan dolayı daha hızlı bir yıkım söz konusu olacak" diyerek uyarılarda bulundu.





DENETİMLER YAPILMALI





Binaların incelenmesi ve hasarsız yapı tespitlerinin yapılması gerektiğine dikkat çeken Yüklü, çürük elmaların ayıklanması gerektiğini ifade etti: "Deprem öldürmüyor, ihmalkaârlığımız öldürüyor. Helen Yayı dediğimiz bir yay var. Burada depremler sıklıkla oluyor. Bu durum tsunamiyi de beraberinde getirir. 1999 yılı öncesinde yapılmış yapıları elden geçirmemiz gerekiyor. Hızlı bir şekilde bunların incelenmesi lazım ki riskli binalardan insanlarımızı tahliye edelim."





BİLİM KURULU OLMALI





Yüklü, deprem olacak mı olmayacak mı tartışması yapmak yerine önlemler alınması gerektiğini vurguladı: "Depreme karşı ne yapıyoruz, nasıl hazırlık yapıyoruz, öncesinde onu tartışmalıyız. Şu anki koronavirüs salgını için nasıl ki Bilim Kurulu üyeleri var, deprem için de Deprem Bilim Kurulu üyelerinin olması gerekiyor. Bunu her bölge için yapmalıyız."