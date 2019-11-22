Akdeniz’de yeni göç dalgası uyarısı

IOM İtalya şubesinden yapılan yazılı açıklamada, son 48 saatte 600’den fazla göçmeni taşıyan en az 9 ayrı göçmen botunun Libya'dan ayrıldığı, 74 kişi taşıyan 10 kadar botun İtalya'nın Lampedusa adasına ulaştığı bildirildi.







DEĞİŞİKLİĞE GİTME ÇAĞRISI YİNELENDİ





Açıklamada görüşlerine yer verilen IOM Libya Şubesi Başkanı Federico Soda da göçmenlerin güvenliğine ilişkin endişelerinin daha arttığını belirterek, “Libya güvenli bir bölge değil. Şiddet ve istismardan kaçan göçmenler için güvenli ve yapılandırılmış bir iniş mekanizmasını aktif hale getirmek gerekiyor” ifadesini kullandı. Açıklamada, IOM'nin AB ve AfB'ye Libya'daki duruma ilişkin yaklaşımlarında değişikliğe gitme çağrısı da yinelendi.





287 GÖÇMEN DENİZDEN KURTARILDI





IOM'nin açıklamasında, 29 Ekim-21 Kasım tarihleri arasında sivil toplum kuruluşlarına ait Ocean Viking ile Open Arms gemilerinin 287 göçmeni denizden kurtardığı ifade edilirken, IOM Libya Şubesi'nin de Libya Sahil Güvenlik Güçlerince kurtarılan 289 kişiyi Libya'ya geri getirdiği kaydedildi.





Açıklamada, yılbaşından bu yana Akdeniz'i geçmeye çalışan 8 bin 600 göçmenin, Libya'daki BM'nin koşullarını kabul edilemez bulduğu ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı kalabalık gözaltı merkezlerine taşındığı ifade edildi.