Samanyolu Haber /Dünya / Akdeniz'de 200'den fazla göçmen kurtarıldı /11 Nisan 2022 09:52

Akdeniz'de 200'den fazla göçmen kurtarıldı

Alman yardım örgütü Sea-Watch, Akdeniz'de 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Örgüte ait "Sea-Watch 3" adlı geminin 24 saat içinde beş kurtarma operasyonu düzenlediği bildirildi.

SHABER3.COM

DW'deki habere göre, Alman insani yardım örgütü Sea-Watch, hafta sonundaAkdeniz'de 200'den fazla göçmenin kurtarıldığını açıkladı. Berlin merkezli örgütün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, örgüte ait "Sea-Watch 3" adlı geminin, göçmenleri boğulmadan kurtarmak için son 24 saat içinde beş kurtarma operasyonu düzenlediği bildirildi. Öte yandan, göçmenleri taşıyan bir botun batmasının ise engellenemediği ve bazı göçmenlerin hayatının kaybettiği belirtildi.


Sea-Watch'a ait kurtarma gemisi, Libya kıyıları önünde operasyonlarını sürdürüyor. Birçok Afrikalı göçmen, Libya üzerinden lastik botlarla denize açılarak AB ülkeleri olan Malta veya İtalya'nın güneyine ulaşmayı hedefliyor.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne ait olan "Geo Barents" gemisine ise iki haftalık bekleyişin ardından kurtardığı 113 göçmen ile birlikte Sicilya'ya yanaşma izni verildi. Mart ayı sonunda düzenlenen operasyonla kurtarılan göçmenlerin bugüne kadar İtalya'ya girişine izin verilmemişti. Sınır Tanımayan Doktorlar örgütünden yapılan açıklamada, "Yolculuk bu kişiler için bitmişe benzemiyor ama en azından güvendeler" denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akdeniz'de 200'den fazla göçmen kurtarıldı Sonraki Haber >>

Pakistan, sokaklarda

Pakistan, sokaklarda

Polisten motokuryeye: "Beynine sıkarım"

Polisten motokuryeye:

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

[ Harun Tokak] Libas: Yiğit bir Aslanımız

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

'Miraç'ta bilinçaltı temizliği' bahane, paralar şahane

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Uzay Turizminde yeni bir eşik daha aşıldı: 55 milyon dolar verip uzaya çıktılar

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Ülkü Ocakları'ndan 50 kişilik grup stüdyoyu bastı

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Rusya'daki hayalet radyo 'MDZhB'İ kim yönetiyor?

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Avrupa Birliği liderleri Ukrayna’da

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

Dükkan sahibi 'Tebliğciler'i bakın nereye yönlendirdi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi

‘Galatasaray’ın gelmiş geçmiş en iyi santraforu kim’ sorusuna ‘Hakan Şükür’ diyemedi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:03:56