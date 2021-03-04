Samanyolu Haber /Dünya / Krizin eşiğinden dönüldü: AB, iki Türk bandıralı gemiye daha asker çıkarmak istedi /04 Mart 2021 11:26

Krizin eşiğinden dönüldü: AB, iki Türk bandıralı gemiye daha asker çıkarmak istedi

Doğu Akdeniz'de Almanya ile yaşanılan gemi baskını krizinin ardından Şubat ayında Libya'ya giden iki Türk ticaret gemisinde arama yapılmak istendiği, ancak Ankara'nın izin vermediği bildirildi.

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Türkiye'nin geçen ay Türkiye bandıralı iki ticaret gemisinin Doğu Akdeniz'de aranmasına izin vermediği bildirildi.

DW Türkçe'nin Alman haber ajansı dpa'dan aktardığı habere göre Şubat ayında gerçekleşen olayda AB'nin Irini misyonu kapsamında Libya'ya yasa dışı sevkiyatlarda kullanıldığından şüphelenilen iki gemi Avrupalı askerlerce aranmak istendi, ancak Türk Dışişleri Bakanlığı aramaya izin vermedi.

Türkiye bandıralı gemilerin aranması için Türk hükümetinin onayı gerekiyor.

Kasım ayında Roseline-A adlı Türkiye bandıralı yük gemisinin Libya açıklarında İrini'de görevli bir Alman fırkateyni tarafından durdurularak aranması iki ülke arasında krize yol açmış, Türkiye kendisinden izin alınmadan arama yapıldığı suçlamasında bulunurken İrini, yapılan başvuruya Ankara'dan beş saat boyunca yanıt gelmemesi üzerine aramaya başlandığını, Ankara'nın müdahalesi ile operasyonun derhal sona erdirildiğini duyurmuştu.

Libya'da Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümetini (UMH) destekleyen Türkiye, İrini misyonunun sadece denizden yapılan sevkiyatlara odaklandığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi ülkelerden kara ve hava yoluyla yapılan sevkiyatları önemsemeyerek Halife Hafter güçlerine avantaj sağladığı eleştirisinde bulunuyor. AB ise Irini'nin tamamen tarafsız bir misyon olduğunu savunarak tüm ülkeleri arama çalışmalarını desteklemeye çağırıyor.

AB, Libya'ya yönelik BM silah ambargosunu ihlal ettiği gerekçesiyle Türkiye, Ürdün ve Kazakistan'dan üç şirket ve iki kişiyi Eylül ayında yaptırım listesine dahil etmişti.

Doğu Akdeniz'de Irini bünyesinde görev yapan Hamburg fırkateynini Aralık ayında geri çeken Almanya, Cuma günü bölgeye 220 askerlik mürettebatıyla Berlin adlı fırkateynini gönderecek.
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