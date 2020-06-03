Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'de korkutan deprem /03 Haziran 2020 09:31

Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya'nın Kaş ilçesinin 86.10 kilometre açığında saat 08.20'deki deprem, 42.84 kilometre derinlikte kaydedildi.

GECE DE OSMANİYE SALLANDI 

Öte yandan, saat 02.22'te merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 29,4 kilometre derinlikte olan depremde endişelenen bazı vatandaşlar sokağa çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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