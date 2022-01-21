Samanyolu Haber /Dünya / Akdeniz'de sıcak gelişme /21 Ocak 2022 23:43

Akdeniz'de sıcak gelişme

Ukrayna ile Rusya arasında bir süredir devam eden gerginliği sıcak çatışmaya dönüp dönmeyeceği merakla beklenirken, Akdeniz'de sıcak bir gelişmenin yaşandığı aktarıldı. ABD uçak gemisi görev grubunun, tatbikat için Akdeniz'de NATO komutasına girieceği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD'ye ait USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun Akdeniz'deki tatbikat için NATO komutasına gireceğini duyurdu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yptığı açıklamada, Amerikan uçak gemisi görev grubunun 'Neptün Taarruzu' adlı tatbikat kapsamında NATO komutasında olacağını belirtti.

Bunun 'transatlantik birlikteliğinin güçlü bir işareti olduğunu' kaydeden Stoltenberg, "NATO tüm müttefikleri korumak ve savunmak için ne gerekiyorsa her zaman yapacaktır" ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby de tatbikatın pazartesi başlayacağını ve 4 Şubat'a kadar süreceğini duyurdu.

USS Harry S. Truman uçak gemisi görev grubunun, uzun süre önce planlanan tatbikatın göbeğinde yer alacağını açıklayan Kirby, tatbikatta NATO müttefiklerinin deniz taktik manevraları, denizaltılara karşı eğitim, uzun menzille taarruz eğitimi gibi koordineli faaliyetler yürütüleceğini kaydetti.


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