Akdeniz'de sıcak saatler : Taraflardan açıklamalar peş peşe geldi

Libya'ya uygulanan ambargoyu denetlemek için Akdeniz'deki uluslararası sularda dolaşan Hamburg isimli Alman fırkateynindeki deniz komandoları, dün öğleden sonra Libya'ya 200 km uzakta seyreden, sadece bisküvi ve boya taşıyan Türk yük gemisi ROSELINE-A’ya baskın düzenledi.







Baskın ile ilgili detaylar ortaya çıkarken Hem Türkiye'den hem de Almanya'dan peş peşe açıklamalar geldi.











Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman fırkateyni Hamburg'un Türkiye bandıralı yük gemisi Roseline A'yı durdurup aramasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.







Dışişleri Bakanlığı, müdahale ile ilgili olarak "Silah ambargosunu ihlal etmediği görülen gemimizin ağır hava şartları altında saatlerce güzergâhından alıkonulmasını, ayrıca denetleme sırasında personele adeta suçlu muamelesi yapılmış olmasını esefle karşılıyoruz. Yetkisiz ve güç kullanılarak yapılan bu eylemi protesto ediyoruz. Bundan doğabilecek zarar ve kayıplara karşı ilgili gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tazminat hakkı tabiatıyla saklı olacaktır" sözleriyle hukuki süreç başlatılabileceği mesajı verdi.





Açıklamada ayrıca, uluslararası sularda ticari gemilere müdahale edilebilmesi için bayrak devletinin rızasının alınması esas olduğu ve Libya silah ambargosuna dair BMGK kararları bu yükümlülüğü ortadan kaldırmadığı belirtildi.





Almanya: Türkiye öngörülen süre içerisinde itiraz etmedi





Almanya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Christian Thielsde bugün başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Libya açıklarında AB misyonu Irini bünyesinde görevli Alman firkateyni tarafından durdurulan Türkiye bandıralı yük gemisi Rosaline-A hakkında bilgi verdi.





Geminin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu delme şüphesiyle durdurulduğunu belirten Sözcü, aramanın yapılabilmesi için geminin bandırasını taşıdığı ülkenin onayının gerektiği, ancak dört saat boyunca ülkeden itiraz gelmemesi durumunda bunun onay olarak kabul edildiğini ifade etti. Roseline A gemisinde arama yapılmasına Türkiye'nin bu süre içerisinde itiraz etmediğini ifade eden Thiels, bu nedenle aramanın başlatıldığını söyledi. Türkiye'nin aramanın başlamasından sonra itiraz etmesi üzerine aramanın durdurulduğunu ifade eden Savunma Bakanlığı Sözcüsü, yapılan aramada ise gemide yasak malzeme tespit edilmediğini belirtti.





Birleşmiş Milletler tarafından 2016'dan bu yana Libya'ya uygulanan silah ambargosunu denetlemeyi ve ülkeden petrol kaçırılmasını önlemeyi amaçlayan AB'nin "Irini" adlı askeri misyonu 2020'nin Mart ayında başlamıştı. Misyon kapsamında "Hamburg" adlı gemide görev yapan 240 dolayında Alman askeri Ağustos ayından bu yana Akdeniz'de Libya'ya giden gemileri kontrol ediyor. Misyonun amaçları arasında, silah kaçakçılığını engellemenin yanı sıra iç savaşın sürdüğü Libya'da istikrarın sağlanması ve BM öncülüğünde siyasi barış sürecinin desteklenmesi de bulunuyor.