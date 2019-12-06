Akdeniz'de sular ısınıyor

Yunanistan, Türkiye ile Akdeniz'de anlaşma yapan Libya'nın Büyükelçisini sınırdışı etme kararı aldı.





Avrupa Birliği (AB), Doğu Akdeniz'deki gelişmelere dair "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan" ile tam dayanışma içinde olunduğunu belirterek, Türkiye'ye AB ülkelerinin egemenliğine saygı duyması çağrısında bulunmuştu.







"MUTABAKAT METNİ GECİKTİRİLMEDEN AB'YE İLETİLMELİ"





AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanı sınırlandırma mutabakatına ilişkin bilgilerin kamuya açıklanmadığı belirtilerek, "Mutabakatın içeriği netleştirilmeli. Metnin gecikmeden AB'ye iletilmesini bekliyoruz." talebinde bulunuldu.





Açıklamada, uluslararası deniz hukuku ve iyi komşuluk ilişkilerine saygı duyulması gerektiğine dikkati çekilerek, "AB, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi'ndeki faaliyetleri çerçevesinde GKRY ve Kıbrıs ile tam dayanışma içinde olmayı sürdürüyor." ifadesine yer verildi.





AKDENİZ'DE TAŞLARI YERİNDEN OYNATACAK ANLAŞMA 27 KASIM'DA İSTANBUL'DA İMZALANDI





Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile 27 Kasım'da İstanbul'da bir araya gelmişti.





İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın imzalandığı bildirilmişti.





Libya ile imzalanan anlaşma sayesinde Türkiye ile Libya Batı Akdeniz'de münhasır ekonomik bölgenin ötesine geçme imkânına kavuştu.





TÜRKİYE'NİN BATI AKDENİZ'DEKİ SINIRLARI GENİŞLEDİ





Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarına ilişkin Libya ile imzalanan anlaşma hakkındaki soruya cevabında, anlaşmayla Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin deniz yetki alanlarının batıdaki sınırlarının bir bölümünün belirlendiğini bildirmişti.







Aksoy, "Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet çerçevesinde bir mutabakat için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır, ancak Türkiye'nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye'yi suçlamak tercihine gidilmiştir." ifadesini kullanmıştı.





MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE SINIRLARINI DA AŞABİLECEK





Türkiye anlaşma sayesinde Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne göre deniz kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgar enerjisi de dahil olmak üzere özel haklara sahip olduğu "deniz bölge" diye tarif edelin münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırlarını da aşabilecek.





MEB, Türkiye'nin Akdeniz'e kıyı kenarından denize doğru karasularında 200 deniz mili dışına kadar uzanıyor. MEB devletin kabul edilen karasularının tamamında ve hatta 200 millik sınırın ötesinde kıta sahanlığı içerecek şekilde kullanılıyor.

