Akdeniz'deki 6.2'lik deprem sonrası Akkuyu Nükleer Santril için uyarı

AKKUYU AKTİF FAY HATTI UZANTISI





"REAKTÖR AĞIRLIĞI BİNMEDEN ZEMİN BETON ÇATLAMIŞTI"





Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında Mersin, Antalya, Adana, Konya’dan hissedilen 6.2 büyüklüğünde depremin ardından açıklama yapan Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri (DAÇE) Gönüllü Avukatı İsmail Hakkı Atal, Akkuyu Nükleer Santrali inşaatının enerji birikimi yoğun aktif fay hattı uzantısında olduğunu hatırlatarak bir depremle patlamadan projeden vazgeçilmesini istedi.Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü 6,2 olarak açıkladığı depremin Akkuyu'ya 100 km. uzaklıkta olduğunu ifade eden Atal, “Bu deprem Akkuyu'ya doğru gelen büyük depremin habercisidir” dedi.Akkuyu nükleer santral sahasının aktif bir fay hattı olan Kuzey Anadolu Ecemiş Fay hattı uzantısında olduğunu hatırlatan Atal, dava dosyalarında da yer bulan Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliğinden Prof. Dr. Hasan Çetin'in 2001 TÜBİTAK kongresinde sunduğu bilimsel çalışmayı paylaştı. Çalışmaya göre her 10 bin yılda bir 7 şiddetinin üzerinde deprem yaşanan fay hattında 17 bin yıldır deprem yaşanmadığını ifade eden Atal, “Son 17.000 yıldır deprem olmadığı için tekrarlama periyodu 10.000 yılda bir olan bölgede, enerji birikiminin olduğu ve bölgede her an 7 şiddetinden büyük bir deprem olabileceğine ilişkin verileri açmış olduğumuz tüm davalarda belirtmiştik” dedi.Üzerine her biri 14 bin ton ağırlığında 4 nükleer reaktör ağırlığı binmeden beton zeminin 2 kez çatladığını ifade eden Atal, “Bilim insanlarının raporlarında belirttiği nükleer sahasının zeminin altında karstik boşluklar barındıran, kireçtaşı niteliğinde bir zemin olduğunu doğrulamaktadır. Nitekim 2009 yılında DAÇE olarak bölgede yaptığımız saha çalışmasında Büyükeceli köylüleri ilk lisansı 1976 yılında alınan nükleer santral sahasında 1983 yılında zemin etüdü yapan taşeron firmanın işçileri olarak çalışırken zemine tonlarca çimento basıldığını ve çimentonun zemine basıldığı yerden 150 metre ötede denizden çıktığını söylemişlerdi. Açtığımız davaların tamamında bunlar kayda geçmiştir” dedi.