Samanyolu Haber /Gündem / Akdeniz'deki balinalar Maraş depremi yüzünden mi karaya vuruyor /14 Şubat 2023 08:31

Akdeniz'deki balinalar Maraş depremi yüzünden mi karaya vuruyor

Geçtiğimiz hafta Kıbrıs'ta çok sayıda balina sahile vurdu. Uzmanlar ölümlerin Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklanmış olabileceğini düşünüyor.

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İlk olarak perşembe günü Baf sahillerine 4 balina vurdu. Yerel halk hala hayatta ola 3 balinayı denize döndürmeyi başarırken birisi öldü.

Cuma günü ise 6 balina daha  Paçyammos ve Polis arasında ölü olarak bulundu. Bu balinaların arasında önceki gün denize döndürülenler olup olmadığı ise bilinmiyor.

Balinalar birbirleri ile haberleşmek ve etraflarındaki ortamı tespit etmek için denizaltı seslerini kullanıyor. Denizdeki gürültü derinlere dalan balinaların yönlerini bulmalarını, avlarını yakalamalarını ve yırtıcılardan kaçınmalarını olumsuz etkileyebiliyor.


Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden olduğu tektonik sarsıntıların da balinaların yön tespit yeteneklerini kaybetmelerine sebep olmuş olabileceği düşünülüyor.

Balinaların denizdeki gürültüden etkilenebilen ekolokasyon sistemleri olduğunu belirten Kıbrıs Balıkçılık ve Deniz Araştırmaları Dairesi'nden Yiannis Ioannou, ölümlerin sebebinin askeri tatbikatlar, doğal gaz aramalarında kullanılan sismik kazılar ya da bölgedeki depremler olabileceğini vurguladı.

Yetkililer kıyıya vuran balinaların Cuvier gagalı balina olarak bilinen "ziphius cavirostris" cinsi balina olduğunu açıkladı.

Kıbrıs civarında gagalı balina nadir olarak görülürken şu ana kadar da en yüksek sayıda balina kıyıya vurmuş oldu.
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