Akgündüz’e Hollanda'da hapis yolu gözüktü

Erkam Tufan ile 30 Dakika programına katılan Gazeteci Basri Doğan Roterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz’ün Hollanda'da yargınaldığı davanın detaylarını anlattı













Eylül 2019’da oluşturulan bağımsız bir komite, Roterdam İslam Üniversitesi Rektörü Ahmet Akgündüz’ün nefret suçu işlediği sonucuna vardı.





IUR Rektörü olan Ahmet Akgündüz’ün Hizmet sempatizanları hakkında “bağiy” suçlaması ve bununla alakalı şiddet içeren sözleri Hollanda Eğitim Bakanlığı’nın sert tepkisiyle karşılaştı. Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Hollanda Parlamentosuna yazdığı mektupta, Rotterdam Uygulamalı Bilimler İslam Üniversitesi (IUASR) Rektörü Ahmet Akgündüz’ün üç hafta içerisinde ayrımcı ifadelerinden uzak durması gerektiğini, bunu yapmazsa, eğitim kurumunun akreditasyonunu kaybedeceğini söyledi.





BAKAN ENGELSHOVEN: AKGÜNDÜZ’ÜN İTİRAZI ASILSIZ





Akgündüz, İslami öğretilere göre, Türkiye’de 2016 darbe girişiminin arkasındaki kişilerin ölüm cezası alabileceğini söylemesinin kabul edilemez olduğunu açıklayan komite, IUASR, web sitesinde ve ulusal gazetede bir ilanla kendisine bu kararlardan uzak tutması için talimat verildi. Bunu yapması için de üç hafta süre tanındı. Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven yaptığı açıklamada, okulun hâlâ mahkemeye gidebileceğini söyledi.





AVRUPA İSLAM ÜNÜVERSİTESİ DE KAPATILMIŞTI





Haziran 2019’da Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Rotterdam’daki bir başka uygulamalı bilimler üniversitesi olan Profesör Nedim Bahçekapılı yönetiminde ki Avrupa İslam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (EIUAS) akreditasyonunu iptal etmişti. Daha sonra bu üniversite mali ve idari işlerin yetersizliğinden dolayı iflas başvurusunda bulunmuştu. Mahkeme üniversiteyi kapatmıştı.





AKGÜNDÜZ NE DEMİŞTİ ?





“İster veliyyullah olsunlar -bu kelime çok önemli, çünkü bana Anadolu’da soruluyor; “Hocam, F.. içinde öyle insanlar var ki bizden takva”, olabilir diyorum, ister takva sahibi olsun ister veliyyullah olsun, Kur’an-ı Kerim’deki Hucurat süresindeki açık ayet gereği eğer devlete isyan ediyorsa İslamiyet ve Kur’an-ı Kerim onların katledilmelerini bile caiz görüyor. Dolayısıyla F… ve ekibi hangi hizmeti yapmış olursa olsun geçmişte, ister Türk birliğine ister başka şeye, ama sadece o 15 Temmuz’daki o fitne hareketi ve devlete baş kaldırmasıyla bağıdırler, bu da İslam’a aykırıdır.” demişti.





BAKAN ENGELSHOVEN NE DEMİŞTİ ?





Hollanda Eğitim Bakanı İngrid van Engelshoven, Ahmet Akgündüz’ün ifadelerine ilişkin soruşturma başlatmış ve şu yorumu yapmıştı: “Gerekirse, rektörlük yaptığı kurumun akreditasyonunu geri çekeceğim. Bunlar korkunç ifadeler. Özel bir komite ifadeleri inceleyecek. Tam olarak ne söylendiğini belirleyecek ve bu ifadeleri nasıl yorumlamamız gerektiğine karar verecek. Ancak komiteyi beklemek zorundayım.”