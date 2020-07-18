Samanyolu Haber /Gündem / Akhisar Kapalı Cezaevi'nde tuvaletler bir haftadır tıkalı /18 Temmuz 2020 19:18

Akhisar Kapalı Cezaevi'nde tuvaletler bir haftadır tıkalı

Manisa’nın Akhisar ilçesinde bulunan Süleymanlı Kapalı Cezaevi’nde bir haftadır tıkalı olan tuvaletler nedeniyle mahkumlar sağlıksız şartlarda kalıyor.

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Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu bir mahpus yakınının kendisine ilettiği mesajı paylaştı. 

Gergerlioğlu’nun şahsi Twitter hesabında, “Düşünün. 1 haftadır evinizde tuvalet tıkanmış belki halledersiniz. Ya özgürlüğünüz başkasının elindeyken halledilmiyorsa! Yakınım Akhisar Cezaevi'nde. 1 haftadır cezaevinde tuvaletlerin tıkalı olduğunu, çok zor durumda kaldıklarını söyledi.” ifadelerine yer verildi.

ADALET BAKANLIĞI'NA ÇAĞRI

Gergerlioğlu, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü ile Adalet Bakanlığı’nı göreve çağırdı.

Tutuklu ve hüküm yakınları salgın hastalıktan endişe ediyor. 

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle hijyenin büyük önem kazandığı bir dönemde Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tuvaletlerin tıkalı olmasının hastalıklara davetiye çıkarabileceği kaydediliyor.

Akhisar Cezaevi'nde bazı hükümlülerin tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtiliyor. Diğer taraftan 14 kişilik koğuşlarda ise 30-35 kişi kalıyor. 
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