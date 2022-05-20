Samanyolu Haber /Gündem / Akif Beki, ironik mesajını 'geri çekti' /20 Mayıs 2022 09:48

Akif Beki, ironik mesajını 'geri çekti'

Karar yazarı Akif Beki, "Yüz vermeyin şu üst akıla ya, lanet gelsin emperyalizme, yok mu bu dış güçlerden Türkiye’yi koruyacak bir parti, hay Allah" şeklindeki ironik mesajını gelişmeler üzerine 'geri çektiğini' söyledi.

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Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen son grup toplantısında yaptığı açıklamalara değindi  .

Tiye alarak bu konuşmanın 'şifrelerini' Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi'nin çözdüğünü söyleyen Beki, "Alıntı akışını ve yorum sırasını hiç bozmadan aktarıyorum" diyerek şunlara yer verdi:

"Erdoğan: 'Bu güçler, içeride kendi senaryolarına uygun rollere talipli siyasetçi vs aktörler bulabilmektedir.'

Selvi: Buradaki adres netti. Kılıçdaroğlu’nu kastetti.

Erdoğan: 'Hatırlarsanız bir süre önce bölgemizde en çok sorun yaşadığımız devletlerden birinin başkanı, Türkiye’de iktidarı değiştirmek için beraber çalıştıkları çevreler olduğunu söylemişti.'

Selvi: Bu söz size tanıdık geldi mi? Biden, 'Muhalefetle el ele Erdoğan’ı devireceğiz' demişti.

Kılıçdaroğlu’nun büyük bir gizlilik içinde SADAT’ın kapasına dayanması bizim için sürpriz olmuştu. Ama Erdoğan, 'Bu çıkışın suflesinin nereden geldiğini, neyi amaçladığını, niçin şimdi yapıldığını da çok iyi biliyoruz' dedi.

'Cevaben bir kez daha ve tüm kalbimle diyorum ki başaramayacaksınız' derken, belli ki bu sözün muhatabı Kılıçdaroğlu değildi. Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu SADAT’ın kapısına gönderen iradeye sesleniyordu.

Erdoğan: 'Darbecilere yaptıramadığınız, terör örgütlerine gördüremediğiniz, sinsi, siyasi ve ekonomik çelmelerle neticeye ulaştıramadığınız işi, Bay Kemal gibi bir karikatür tip vasıtasıyla hiç elde edemezsiniz.'

Selvi: Ama bu mesajın bir de ikinci ayağı vardı.

Erdoğan: 'Oturun, bizimle birlikte nasıl çalışabileceğinizin hesabını yapın. İnanın sizin için böylesi hem daha kolay hem daha doğrudur.'

Selvi: Türkiye ile uğraşmak yerine Türkiye ile birlikte çalışmayı düşünün, dedi.

Ve bendeniz: Erdoğan’ın konuşması ve Selvi’nin çözümlemesinden önceydi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, New York’ta şu mesajı vermişti:

'ABD ile yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz. Roma’da, Cumhurbaşkanı’mızla Biden arasındaki görüşme, bu anlamda önemli bir görüşme oldu.'

'O NOTU GERİ ÇEKİYORUM, ESPRİ KALDIRMIYORMUŞ'

Ben de önceki gün Twitter’da, ironiye vurarak üstüne şu notu düşmüştüm:

'Yüz vermeyin şu Üst Akl’a ya, lanet gelsin emperyalizme, yok mu bu dış güçlerden Türkiye’yi koruyacak bir parti, hay Allah (!)...'

İşte o notu geri çekiyorum, espri kaldırmıyormuş. Nereden bilebilirdim şakasının bile üç güne kalmadan kadük olacağını."
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