Samanyolu Haber /Politika / Akif Beki: Birtakım ilklere şahit olmaya devam ediyoruz /15 Kasım 2022 09:15

Akif Beki: Birtakım ilklere şahit olmaya devam ediyoruz

Gazeteci Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının ardından sarf ettiği sözleri yorumladı: "Birtakım ilklere şahit olmaya devam ediyoruz."

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Karar gazetesi yazarı Akif Beki, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Beyoğlu / İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından ABD'ye tepki gösterdiği açıklamasını köşesine taşıdı.

Soylu, "Amerikan Büyükelçiliği’nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Kobani'yi, terör bölgelerini besleyen ve oradan Türkiye'nin huzurunu bozmaya çalışan bu anlayışa, kendi senatolarından para gönderen bir devletle müttefikliğimiz elbette tartışılmalıdır" ifadesini kullanmıştı.

"Bir yabancı devletle köprüleri atma, ipleri koparma kararını; fevri görünümlü çıkışlarla İçişleri Bakanı mı verir? G-20 Zirvesi'ne giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bundan haberi ve onayı var mı? Bilmiyoruz" diyen Beki, şöyle devam etti:

"Ama şunu biliyoruz; Erdoğan'la Putin'in 2019'daki Soçi Mutabakatı'ndan beri Kobani'nin denetimi Rusya'da. Ankara bastırınca Trump, ABD askerlerini çekmişti. Kontrol, Rus güçlerine geçmişti. Rusya ile Türkiye, son 3 yıldır Kobani mıntıkasında 100'den fazla ortak devriye bile attı.

Gizli de değil bu bilgiler. Soylu, saldırının Kobani bağlantısını tespit ettiklerini söylüyor. 'Kobani talimatıyla' yapılmış. Kobani'nin ve YPG'nin hâmisi olarak da ABD'yi gösteriyor. Onun için ABD Büyükelçiliğinin taziyesini kabul etmedi. Suçlarını yüzlerine vurarak reddetti.

Rus Büyükelçiliği de taziye dilemişti. Onlarınki kabul demek ki. Kobani'yle ve YPG'yle bir alakaları bulunamadı herhalde. Soylu; 'terör örgütü belki üzülecek ama' diyerek, yakalanan faili öldürecek terörisiti de yakaladıklarını açıkladı.

'ÖNEMLİ BİR BAŞARI'

Böylece birtakım ilklere şahit olmaya devam ediyoruz.

En son Mersin'deki dahil, 40 yıldır kendisinden bilinsin diye terör yapan, acımasız sivil katliamlarından çekinmeyen ve kalleş saldırılarını üstlenip kanlı teröristlerini sahiplenen PKK; bu kez saldırıdaki izlerini kaybettirmek ve teröristinden kurtulmak istemiş. Fakat faili ortadan kaldırarak izleri silip rolünü örtbas ve inkar etmesine fırsat verilmemiş. Önemli bir başarı. (...)"
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