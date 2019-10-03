Samanyolu Haber /Gündem / Akif Beki'den Binali Yıldırım'a: Servetinin kaynağını açıkla /03 Ekim 2019 08:45

Akif Beki'den Binali Yıldırım'a: Servetinin kaynağını açıkla

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, eski Başbakan Binali Yıldırım'ın çocuklarının mal varlığıyla ilgili sorular soran T24 yazarı Mehmet Y. Yılmaz'a açtığı davayı köşesine taşıdı.

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Gazeteci Mehmet Y. Yılmaz bakanlık, TBMM Başkanlığı ve Başbakanlık görevlerinin ardından AKP’nin İstanbul Belediye Başkanlığı'na aday olan Binali Yıldırım’ın çocuklarının mal varlığı ile ilgili bir köşe yazısı kaleme aldı. Cumhuriyet Savcısı Tuncay Karcıoğlu'nun "kamu görevlisine hakaret" suçlamasıyla düzenlediği iddianamede Mehmet Y. Yılmaz'ın T24'te yayımlanan yazısı için 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Karar gazetesi yazarı Akif Beki de "Yargılatmaya ne gerek var?" başlıklı yazısında Yılmaz'a açılan davayı yazdı.

Beki'nin yazısının ilgili kısmı şöyle:
Ne gerek var oysa yargılatmaya. Açıklarsın servetinin kaynağını, haksız kazanç spekülasyonlarını çürütürsün, kuru iftira ve kuyruklu yalansa suratına çarpar rezil rüsva bile edersin yayanı, kesilir sesler, herkes oturur yerine, olur biter.
Oysa dava kapatmaz konuyu, daha da büyütür. 'Şuyuu vukuundan beter' denmiyor haybeye, alır yürür başını şayialar. İnternet sitelerinde dolaşırken birden dünya medyasında haber olmaya başlar. Mastika sakızı gibi dillerine düşer, sündürür dururlar.
Hele ki fikri takip konusunda takıntılı bir sabit fikirliye çattıysanız geçmiş olsun, susmaz. Başınızın etini yer, kurtulamazsınız çenesinden.
İlkesel tutum, demokratik anlayış bakımından yanlış değil sadece. Astarı yüzünden pahalıya da gelir, uğraştırırsın ama seni de yorar yıpratır, ne gerek!
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