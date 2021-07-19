Samanyolu Haber /Dünya / Akıl almaz yöntem! Kömür görünümünde getirdiler /19 Temmuz 2021 12:37

Akıl almaz yöntem! Kömür görünümünde getirdiler

Uluslararası bir operasyon, uyuşturucu tacirlerinin oyununu gözler önüne serdi. Hollanda'da Rotterdam limanına gelen nakliye gemilerinde bulunan iki bin ton kömürün, aslında kokain olduğu ortaya çıktı. Piyasa değeri 41,4 milyon dolar (yaklaşık 355 milyon lira) olan uyuşturucuya el kondu. Uzmanlar, kokaine kömüre çok benzer bir biçim ve renk vermek için özel bir kimyasal işlem uygulandığını söyledi.

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İrlandalı ve Hollandalı polisler tarafından yapılan ortak bir uyuşturucu operasyonunda kömür süsü verilen 41,4 milyon dolar değerinde kokain ele geçirildi. Yapılan basın açıklamasında uyuşturucunun, Güney Amerika'dan Hollanda'nın Rotterdam limanına gelen iki nakliye konteynerinde bulunduğu belirtildi. 

2 BİN TORBA "KÖMÜR" GELMİŞ GİBİ

NTV'nin haberine göre yetkililer, önce konteynerlerin içinde 2 bin torba kömür bulduklarını duyurdu. Ancak, bir röntgen tarayıcısı ve polis gözetleme köpeklerinin kullanılması sayesinde, kömürlerin aslında kokain olduğu tespit edildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Diğer taraftan yetkililer, ele geçirilen kokainin piyasa değerinin yaklaşık 41,4 milyon dolara kadar çıkabileceğini açıkladı. Ayrıca, İrlanda Garda Ulusal Uyuşturucu ve Organize Suçlar Bürosu tarafından devam eden soruşturmanın bir parçası olan operasyonda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve pek çok tutuklamanın gerçekleşeceği duyuruldu. Komiser Yardımcısı John O'Driscoll, "Bu, Garda Síochána'nın İrlanda'ya kokain ve diğer uyuşturucuların ithalatına karıştığından şüphelenilen organize suç gruplarını dağıtma çabasında önemli bir gelişmedir" dedi. O'Driscoll ayrıca, operasyonun "önemli uluslararası boyutunu" ve "Avrupa ve daha uzaklardaki kolluk kuvvetleri topluluğu içinde işbirliğinin önemini" vurguladı.

SUÇ ÖRGÜTÜNE BÜYÜK BİR DARBE İNDİRİLDİ

Diğer taraftan, İrlanda da dahil olmak üzere yedi Avrupa Birliği (AB) ülkesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele operasyonlarını koordine eden Denizcilik Analiz ve Operasyon Merkezi başkanı Michael O'Sullivan, söz konusu operasyonun "organize suç örgütüne büyük bir darbe indirdiğini" söyledi. Öte yandan, İspanyol polisi de birkaç hafta önce  benzer bir şekilde kömür şekli verilen 862 kilogram kokaine el koymuştu. Yetkililer, uyuşturuculara kömürle "çok benzer bir biçim ve renk" vermek ve "kokainin karakteristik kokusunu ortadan kaldırmak" için "karmaşık bir kimyasal işlem" kullanıldığını açıkladı.
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