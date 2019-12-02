Samanyolu Haber /Teknoloji / Akıllı Televizyonlar korsanların eve giren ‘arka kapısı' olabilir /02 Aralık 2019 14:23

Akıllı Televizyonlar korsanların eve giren ‘arka kapısı' olabilir

FBI'ya göre güvenliksiz bir televizyon, siber korsanlara ve dolayısıyla hırsızlığa evinizi açabilir.

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İşletim sistemiyle geliştirilmiş akıllı televizyonlar, internete bağlanmaya olanak tanıyor ve neredeyse artı bir cep telefonu gibi hareket edebiliyor. Bu cihazlar geliştikçe, siber güvenlikle ilgili pek çok endişeyi de beraberinde getiriyor. Yılın en büyük indirim günlerinin ardından FBI, internet sitesinde yayımladığı açıklamada akıllı televizyonlara yönelik uyarılarda bulundu.

“Televizyonunuzun üreticisinin ve uygulama geliştiricilerinin sizi izleme ve dinleme riskinin de ötesinde bu televizyonlar, hacker’ların evinize girmesi için bir kapı olabilir” yazılı açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

Kötü bir hacker, kilitli bilgisayarınıza doğrudan erişemeyebilir. Ancak güvenliksiz bir televizyon, onlara bu erişimi sağlamaları için ‘arka kapı’ açabilir.

FBI’a göre televizyonların mikrofonuna ya da kamerasına erişen kişiler, daha sonra dinledikleri cihazların bulunduğu evlere hırsızlık için girebilir.

Bu tip olayların nadir de olsa görüldüğü belirtilen açıklamada, kullanıcılara siber korsanlardan korunmaları için tavsiyeler de verildi.

Buna göre akıllı televizyon kullanıcıları, cihazlarından görüntülü konuşma yapmadıkları zamanlarda kamera üzerine siyah bant yapıştırmalı.

Kullanıcılar ayrıca, televizyonlarının neler yapabileceğini iyice öğrenmek için kullanım kılavuzunu dikkatle okumalı, en son yamalar ve düzeltmelerle cihazlarını daima güncel tutmalı.
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