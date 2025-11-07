Samanyolu Haber /Gündem / Akın Gürlek çok sinirli: SPK'da Kurul Üyesi olan eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltında /07 Kasım 2025 11:06

Akın Gürlek çok sinirli: SPK'da Kurul Üyesi olan eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltında

Akın Gürlek ve SPK'da Kurul Üyesi olan eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kişi “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek’ ve ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçlarından gözaltına alındı.

SHABER3.COM

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılması ile ilgili “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek’ ve ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçundan soruşturma başlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ‘Piyasa Türkiye’ rumuzlu X hesabının kullanıcısı Siirt’te gözaltına alındı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Akın Gürlek çok sinirli: SPK'da Kurul Üyesi olan eşinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:44:55