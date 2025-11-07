Akın Gürlek çok sinirli: SPK'da Kurul Üyesi olan eşinin fotoğrafını paylaşan kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan kişi gözaltına alındı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve eşi Elif Gülşah Gürlek’in fotoğrafının sosyal medyadan paylaşılması ile ilgili “Terörle Mücadelede Görev Almış Kişileri Hedef Göstermek’ ve ‘Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etmek” suçundan soruşturma başlatıldı.





Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda ‘Piyasa Türkiye’ rumuzlu X hesabının kullanıcısı Siirt’te gözaltına alındı.