Akın Gürlek davasında savcı, İmamoğlu için 7 yıl 9 ay hapis ve yasak talep etti

Tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e hakaret ve tehdit ettiği, terör örgütlerine hedef gösterdiği iddiasıyla yargılandığı davanın ikinci duruşması bugün görüldü. Silivri’deki Marmara Cezaevi Kampüsü’nün yanında bulunan duruşma salonunda görülen davayı CHP Genel Başkanı Özgür Özel de takip etti.





Bilirkişi S.B.'yi hedef gösterdiği iddiasıyla açılan davanın duruşması son anda Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden Silivri’ye alındığı için katılmayı reddeden İmamoğlu, Akın Gürlek davasında hazır bulundu.





Halktv'nin haberine göre savcılık, mütalaasında İmamoğlu’nun kamu görevlisine hakaret, tehdit ve terör örgütüne hedef gösterme suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcılık, mütalaasında İmamoğlu’na 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep etti.





İMAMOĞLU ALKIŞLARLA SLOGANLARLA KARŞILANDI

Duruşma salonuna getirilen Ekrem İmamoğlu, izleyiciler ve milletvekilleri tarafından ayakta karşılandı. İzleyiciler duruşma salonunda “Türkiye seninle gurur duyuyor”, “Her şey çok güzel olacak” ve “Cumhurbaşkanım hoş geldin” sloganları attı.





"İSTANBUL’U KAZANAN TÜRKİYE’Yİ KAZANIR DİYEN ZİHNİYETİ 3 KEZ YENDİĞİM İÇİN BURADAYIM"

Duruşmasının Çağlayan yerine Silivri’de yapılmasını eleştiren İmamoğlu, “Ben buraya yaklaşık 90 gündür haksız ve hukuksuz bir biçimde bulunduğum zindandan geliyorum. Türkiye’ye büyük maddi ve manevi, uluslararası itibarına zarar veren bu operasyonlar nedeniyle ben ve arkadaşlarım neden tutsağız?” diye sordu.





“Ülkeye bu bedel neden ödetiliyor? Hukukla ilgisi olmayan bu sorunun cevabını haykırmaya devam edeceğim. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır diyen zihniyete karşı 3 kez seçim kazandığım için buradayım” diyen İmamoğlu, kanala, ranta ve yalana karşı durduğu ve Cumhurbaşkanı adayı olduğu için tutuklu olduğunu belirtti.





‘YARGILAMA DEĞİL CEZALANDIRMA; BU NASIL BİR ZALİMLİKTİR’

Yaşadığı süreci “Bu bir yargılama değil cezalandırmadır. Aynı zamanda milletimin iradesi de cezalandırılıyor” sözleriyle anlatan İmamoğlu, “İnsanlar aileleriyle, 70 yıllık birikimleriyle tehdit edilir mi? Bu nasıl bir zalimliktir, yüce Türk yargısı buna nasıl müsaade edebilir?” ifadelerini de kullandı.





Soruşturma sürecinde savunma haklarının kısıtlandığını, avukatlara yasaklar getirildiğini ifade eden İmamoğlu, “Bir avukat savunma yapıyor diye gözaltına alındı. Pırıl pırıl gençler protesto haklarını kullandığı için tutuklandı.” diyen İmamoğlu, mahkeme heyetine “Hanginiz bunun kendi evladına yapılması ister?” diye sordu.





"ÇETE DEDİĞİNİZİ SERBEST BIRAKIRSINIZ; BU ÜSTÜNLERİN HUKUKU OLUR"

“Ben herkesin evladı için adalet vaat ediyorum” diyerek sözlerine devam eden İmamoğlu, isim vermeden itirafçı Aziz İhsan Aktaş’ın serbest bırakılmasına atıf yaptı ve şunları söyledi:





“Her gün ‘Yargı bağımsızdır’ demeci verince yargı bağımsız olmuyor. Yargı bağımsızlığı için irade gerekir. Aksi halde 100 kuruma iş yapan birine ‘çete’ dersiniz; 5 CHP’liyi hedef alır, 95’ine dokunmazsınız; sonra o ‘çete’ dediğiniz kişiyi serbest bırakırsınız. Bu, hukuk devleti değil, üstünlerin hukuku olur.”





"NELER YAŞADIM NELER" DEDİ VE SIRALADI

“Bizim idealimiz; üretken, düşünen, yaratıcı, doğaya saygılı, kindarlıktan uzak, dünya ile rekabet edebilen bir nesil yetiştirmektir” diyen İmamoğlu, “Ben bunun için mücadele ediyorum. Bu mücadeleyi verirken neler yaşamadık ki” dedi ve 2019’dan beri yaşadığı süreci şöyle anlattı:





Ahmak Davası: Hadi anlatın bakalım, neden hâkim değişti? 2,5 yıldır neden istinafta bekletiliyor?

Seçim İptali: Koca İstanbul halkını, iradesini nasıl suçladınız? Sandıklar, görevliler suçlu değil ama seçim iptal. O hâlde soruyorum: Kim çaldı?

Büyükçekmece Davası: 1000 gün oldu, dört duruşma geçti, savcı yok, mütalaa yok. Bu nasıl bir kötülük?

Bilirkişi Davası: 24 dosyada aynı kişi bilirkişi! Bunun tesadüf olduğuna, bir olasılık olduğuna inanmamızı bekliyorlar yahu, hangi akıl ile dalga geçmektedir, bu milleti küçümsemektir. Avukatlarım suç duyurusunda bulundu, ses yok. Ben bu haksızlığı milletime açıklayınca hemen resen soruşturma! Bu mudur hukuk?





‘BENİ BU MİLLETİN GÖNLÜNDEN SİLEMEYECEKSİNİZ’

Sözlerine, “Gelelim turpun büyüğüne, dananın kuyruğuna, ahtapotun kollarına…” ifadeleriyle devam eden İmamoğlu, “Bu görülenler vitrinde duranlar. Ama yaşanan bir sürü şey var.” diyen İmamoğlu, şunları anlattı:





“İstanbul’un fethinin yıldönümünde protokol henüz gelmemişken o dönemde yeni vefat eden Kadir Topbaş’ın mezarına gidip bir dua edeyim dedim. Karadenizliyim, bizim orada yollar diktir. Alışkanlıktan elim arkada yürüdüm. Türbeye saygısızlık yaptım diye soruşturma yedim. Bunları yapanlara sesleniyorum. Beni bu milletin gönlünden silemeyeceksiniz.”





‘İKTİDAR SON SAYFAYI ÇEVİRDİ’

“Muhaliflerini tutukladığı an bir iktidarın son sayfayı çevirdiği halidir. Bitti bitiyor halidir.” ifadelerini kullanan İmamoğlu, şöyle konuştu:





“Karizma, elindeki yetkiyi masum insanlara karşı kullandığın anda yerle bir olur. Bir ülke yanlış yolda ısrar etmez. Eğer ederse, bu kibirdir. Bunun adı patika bağımlılığıdır. Türkiye başka bir yol gösteriyor. Dünya ve konjonktür bizi başka bir yöne çağırıyor. Bu dönemi ıskalarsak gençlerimize ve geleceğimize yazık olur. Buna müsaade etmeyeceğiz, derdimiz budur.”





AVUKATLARI SÜRE TALEP ETTİ

“Ben yargılanmıyorum, direkt cezalandırılıyorum” diyerek sözlerini noktalayan İmamoğlu’nun ardından avukatı Tora Pekin, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunma yapabilmek için süre talep etti. Mahkeme heyeti, taleple ilgili karar vermek için ara verdi.





DAVA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, verdiği aradan sonra tekrar duruşma salonuna gelerek İmamoğlu’nun avukatlarının mütalaaya karşı süre taleplerini kabul ettiğini duyurdu. Bir sonraki duruşmada İmamoğlu’na tekrar söz verilmeyecek, yalnızca avukatları savunma yapacak. Karar duruşması 16 Temmuz’da yine Silivri’de görülecek.





İMAMOĞLU SLOGANLARLA UĞURLANDI

İzleyiciler İmamoğlu’nu “Türkiye seninle gurur duyuyor” ve “Cumhurbaşkanı İmamoğlu” sloganlarıyla uğurladı.





NE OLMUŞTU?

Dava, CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın 20 Ocak’ta gözaltına alınmasının ardından İmamoğlu’nun Akın Gürlek’e yönelik sözleri gerekçe gösterilerek açılmıştı. İmamoğlu’nun Akın Gürlek ile ilgili "Senin evlatlarını bile bu muamelelerden kurtarmak için seni yöneten aklı bu milletin zihninden söküp atacağız. Söküp atacağız ki senin evlatlarının kapısına kimse dayanmasın" sözleri gerekçe gösterilerek başlatılan soruşturmanın ardından açılan davanın ilk duruşması 11 Nisan’da görülmüştü.